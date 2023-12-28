В компании кошки, лошади и собак. Омичка попала на обложку популярного журнала Vogue

Омичка Кристина Грикайте попала на обложку январского выпуска Vogue в Греции. Первый номер в Новом году посвящен любви к животным, рассказали на официальной странице журнала в запрещенной соцсети. На фотографиях модель позирует вместе с пушистыми жителями приютов, которые с нетерпением ждут попадания в семью.