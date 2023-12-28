В компании кошки, лошади и собак. Омичка попала на обложку популярного журнала Vogue

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Омичка Кристина Грикайте попала на обложку январского выпуска Vogue в Греции. Первый номер в Новом году посвящен любви к животным, рассказали на официальной странице журнала в запрещенной соцсети. На фотографиях модель позирует вместе с пушистыми жителями приютов, которые с нетерпением ждут попадания в семью.
Снимки делал известный фотограф Ричард Фиббс, который также является защитником прав животных. На обложке журнала Кристина Грикайте изображена в компании лошади, на других кадрах — с одноглазой кошкой и пятью собаками. Отмечается, что при сьемке ни одно животное не пострадало.
Напомним, что на днях омская поп-группа «5УТРА» стала победителем в номинации «Артист года — 2023» от знаменитого российского лейбла «Студии Союз». О награде Анна и Никита Беляковы — создатели группы — рассказали в своем музыкальном сообществе.