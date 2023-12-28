Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Омичка снялась для январской обложки популярного журнала Vogue

В компании кошки, лошади и собак. Омичка попала на обложку популярного журнала Vogue

28 декабря 2023, 09:45
Фото: thelionsmanagement

Омичка снялась для январской обложки популярного журнала Vogue

Январский выпуск журнала посвящен любви к животным.

Омичка Кристина Грикайте попала на обложку январского выпуска Vogue в Греции. Первый номер в Новом году посвящен любви к животным, рассказали на официальной странице журнала в запрещенной соцсети. На фотографиях модель позирует вместе с пушистыми жителями приютов, которые с нетерпением ждут попадания в семью.

Снимки делал известный фотограф Ричард Фиббс, который также является защитником прав животных. На обложке журнала Кристина Грикайте изображена в компании лошади, на других кадрах — с одноглазой кошкой и пятью собаками. Отмечается, что при сьемке ни одно животное не пострадало.

Фото: Vouge Grecee instagramm (соцсеть запрещена на территории РФ)

Напомним, что на днях омская поп-группа «5УТРА» стала победителем в номинации «Артист года — 2023» от знаменитого российского лейбла «Студии Союз». О награде Анна и Никита Беляковы — создатели группы — рассказали в своем музыкальном сообществе.

Звезды Сибири. Омичи стали «Артистами года» по версии влиятельного российского лейбла
Узнать подробнее
#Омск#Новости#Фотосессия#Модель#Анастасия Баянова#Обложка#Обложка журнала
Подпишитесь
«Это догадки». Подрядчик школы в «Серебряном береге» опроверг расторжение контракта
Вчера, 09:16
Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений
Сегодня, 06:20
Опасное время. Перед Новым Годом на Омскую область обрушится сильнейшая метель
Сегодня, 08:14
Пресс-секретарь омского губернатора получила награду от президента России
Сегодня, 08:28
Новая авария. Из-за проблем с водой не открылись садики и школа в центре Омска
Сегодня, 07:02
В чем встречать Новый год Дракона? Расскажем о вариантах на любой вкус
Сегодня, 06:00