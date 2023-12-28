В чем встречать Новый год Дракона? Расскажем о вариантах на любой вкус

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Новый год — время чудес и сказочной атмосферы не только для детей, но и для многих взрослых. При подготовке к торжеству принято заранее продумывать праздничное меню, украшение дома, подарки близким, а также новогодний образ, в котором предстоит шагнуть из одного года в другой.
Составление наряда часто вызывает трудности даже у ценителей моды, при подборе одежды приходится учитывать многие факторы: цвет, фасон, комфорт или стиль, что существенно усложняет выбор и сокращает возможный ассортимент.
В этой статье мы подобрали различные варианты новогодних образов. Возможно, некоторые из них станут вашим нарядом на приближающийся праздник
Омские магазины одежды предлагают покупателям десятки образов и нарядов. Отдельная часть массмаркета в преддверии Нового года — блестящие платья, юбки, кофты и все в этом духе. Варианты подобных аутфитов есть почти в каждом магазине. Особенно удобно, что одежду можно подобрать не только на любой вкус, но и на любой кошелек.
Так, например, Love Republic представил целую коллекцию новогодних образов, в которых можно пойти и на корпоратив, и сесть за стол с семьей или друзьями. В среднем за платье для торжества придется заплатить 5 000 рублей, есть варианты как дешевле, так и дороже.
Более бюджетные образы предлагает покупателям House и New Yorker. Там за платье с пайетками или стразами удастся заплатить до 2 000 рублей.
В преддверии Нового года магазины готовят не только большой выбор вечерних образов, но и свитеры и толстовки с разнообразным дизайном в стиле зимнего праздника. К слову, иногда вещи с оленями и снежинками вызывают новогоднее настроение гораздо быстрее и в больших объемах.
Для желающих провести праздник с уютом и теплом на витринах представлен огромный ассортимент. Так, большое разнообразие тематических пижам и носков ждет покупателей в магазине Befree. Просторный свитер можно приобрести в среднем за 2 000 рублей, во столько же обойдется пижама (шорты и футболка) с принтом в виде пряничного человечка.
Широкий выбор можно встретить и на полках Gloria Jeans. Большинство вещей — в традиционных новогодних цветах. Цены на пижамы здесь, однако, чуть ниже — за комплект можно заплатить в среднем 1 700 рублей, есть варианты еще дешевле.
Более того, одежда в праздничной тематике есть даже в Ашане, где представлены модели как для взрослых, так и для детей.
Часто магазины отходят от традиционных цветов нарядов и прибегают к необычным решениям. Ассортимент во многих показывает — образ для зимнего праздника не обязательно должен быть черным, белым, зеленым или красным. На витринах представлены ярко розовые, синие, фиолетовые предметы гардероба. Зачастую они становятся приоритетным вариантом для молодого поколения, однако есть и исключения.
В преддверии Нового года сине-розовая коллекция появилась в Gloria Jeans и недавно открывшемся ECRU. Выбор нестандартных для празднования образов здесь очень велик: яркие водолазки, открытые блузки, блестящие кофты и многое другое. Кроме того, к понравившемуся наряду можно подобрать и нужный аксессуар, но об этом позже.
Новогоднюю коллекцию выпустили не только представители массмаркета, но и фанатский магазин омской хоккейной команды «Авангард». На G-Drive Арене болельщиков ждет как привычный мерч в виде футболок, шарфов и джерси, так и варианты с соответствующим зимнему празднику дизайном.
Цены на свитеры начинаются от 2 700 и доходят до 4 400 рублей. Например, трикотажный вязаный свитер обойдется в 3 199 рублей, а свитшот с ястребом в шапке — в 3 990 рублей. Однако в «Арена Маркете» не удастся насладиться всем имеющимся разнообразием, расширенная коллекция представлена в интернет-магазине ХК «Авангард».
Всем известно, что подходящий аксессуар — идеальное дополнение образа, так называемая «изюминка», без которой наряд может потерять свою уникальность. В омских магазинах есть достаточно вариантов для самых разных аутфитов, некоторые из них в нашей подборке.
Ранее Город55 рассказывал, сколько будет стоить подготовка новогоднего меню к торжеству. Статистики подсчитали, что в среднем на сборку праздничного стола для встречи 2024 года жителям Омской области понадобится 4 507 рублей. Подробнее об актуальных ценах и популярных вариантах блюд читайте в материале.