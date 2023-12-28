В чем встречать Новый год Дракона? Расскажем о вариантах на любой вкус

Новый год — время чудес и сказочной атмосферы не только для детей, но и для многих взрослых. При подготовке к торжеству принято заранее продумывать праздничное меню, украшение дома, подарки близким, а также новогодний образ, в котором предстоит шагнуть из одного года в другой.