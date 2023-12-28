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Ушла из жизни омская поэтесса и журналист Татьяна Бурундукова

28 декабря 2023, 02:26
Фото: 1MI
Иллюстрация
Ей был 61 год. Татьяна Бурундукова жила в Таре. Пять лет работала на радио и 22 года — в газете.

Ушла из жизни омская поэтесса и журналист Татьяна Бурундукова. Ей был 61 год.

«Прошлым летом Татьяна Викторовна отметила юбилей, а в этом году выпустила новый сборник стихов для детей. Она автор многочисленных стихов и песен о Таре, была членом Союза писателей России», — сообщили 27 декабря в паблике «Тара360º».

Татьяна Бурундукова начала публиковать заметки и стихи в тарской районной газете «Ленинский путь», когда училась в 10 классе. После школы окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Пять лет работала на радио и 22 года — в газете.

Выпустила несколько сборников стихов. Член Союза писателей России с 2002 года, член Союза журналистов России.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Татьяны Бурундуковой.

#Общество#Дети#Журналист#Радио#Некролог#Тара#Евгений Игишев#Поэт
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