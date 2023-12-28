Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Ушла из жизни омская поэтесса и журналист Татьяна Бурундукова. Ей был 61 год.
«Прошлым летом Татьяна Викторовна отметила юбилей, а в этом году выпустила новый сборник стихов для детей. Она автор многочисленных стихов и песен о Таре, была членом Союза писателей России», — сообщили 27 декабря в паблике «Тара360º».
Татьяна Бурундукова начала публиковать заметки и стихи в тарской районной газете «Ленинский путь», когда училась в 10 классе. После школы окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Пять лет работала на радио и 22 года — в газете.
Выпустила несколько сборников стихов. Член Союза писателей России с 2002 года, член Союза журналистов России.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Татьяны Бурундуковой.