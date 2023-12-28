Российские ученые создали заменитель популярного импортного препарата для диабетиков

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В ходе круглого стола, проведенного в газете «Аргументы и факты», сообщалось, что в каждый год в России выявляют порядка 240 тыс. новых случаев диабета. При этом 85—90% заболевших страдают от избытка массы тела либо ожирения.
Пациентам, имеющим избыточный вес, медики часто рекомендуют принимать препараты на основе семаглутида. Они не только снижают уровень сахара в крови, но и способствуют постепенному уменьшению массы тела, что для диабетиков очень важно.
По информации издания «Новые Известия», препарат с таким действием изначально разработали на Западе. В Российской Федерации он зарегистрирован под маркой «Оземпик». Когда в аптечных сетях возникла нехватка ряда препаратов ввиду прекращения поставок в РФ продукции фармкомпании Novo Nordisk (Дания), запасы «Оземпика» в аптеках тоже стали быстро истощаться.
Однако в РФ не так давно разработали свой семаглутид, получивший торговое название «Квинсента». Эффективное лекарство отечественного производства не является аналогом датского, поскольку при его производстве применяется другая технология. Зарубежное лекарственное средство производится на основе процессов биосинтеза при помощи микроорганизмов, а российский семаглутид является продуктом химического синтеза.
Согласно заявлению Киры Заславской, директора по новым продуктам компании «Промомед», химические реакции изначально прогнозируемы, следовательно, ошибки в конечной формуле исключаются. При этом химически синтезированное вещество можно проанализировать при помощи точного современного оборудования.
Разработчик уже имеет регистрационное удостоверение на препарат.
Это свидетельствует о том, что он прошел все исследования, необходимые для подтверждения качества и безопасности нового лекарства.
По словам профессора Татьяны Демидовой, заведующей кафедрой эндокринологии РНИМУ им. Пирогова, доступный препарат нового класса — аналог ГПП-1 — стал важной разработкой для медиков и их пациентов. Он разрешен к применению и рекомендуется в составе терапии сахарного диабета и ожирения.
Известно, что правительство России проводит политику стимулирования научно-исследовательских работ в сфере создания новых медпрепаратов. На зарубежные препараты действуют патенты, поэтому премьер-министром было подписано постановление о выделении субсидий на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в отечественной фармацевтике для разработки лекарственных средств, способных полноценно заменить импортные. Это означает, что программа импортозамещения в столь важной сфере, как фармакология, работает, принося отличные результаты.