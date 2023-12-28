Российские ученые создали заменитель популярного импортного препарата для диабетиков

Известно, что правительство России проводит политику стимулирования научно-исследовательских работ в сфере создания новых медпрепаратов. На зарубежные препараты действуют патенты, поэтому премьер-министром было подписано постановление о выделении субсидий на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в отечественной фармацевтике для разработки лекарственных средств, способных полноценно заменить импортные. Это означает, что программа импортозамещения в столь важной сфере, как фармакология, работает, принося отличные результаты.