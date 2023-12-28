Пытки от полицейского, образы для Нового года и пельмени без мяса. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Новость №1. В Омской области осудили экс-полицейского за издевательства над подозреваемым
В Исилькуле суд вынес приговор бывшему полицейскому, который превысил должностные полномочия и избил подозреваемого во время допроса. Кроме того, мужчина пытал потерпевшего электрошокером, пытаясь заставить его сознаться в краже. Омский областной суд назначил виновному наказание в виде 4 лет в колонии строгого режима.
Новость №2. Город55 собрал насколько праздничных нарядов в преддверии Нового года
Перед новогодними праздниками нужно успеть все: составить меню для торжества, украсить квартиру, а самое главное — подобрать подходящий образ. В этой статье мы рассказали о вариантах на любой вкус, и, что не менее важно, на любой кошелек. Возможно, именно некоторые из них станут вашим нарядом на приближающийся праздник.
Новость №3. У омского ИП нашли тонну пельменей с мясом индейки без индейки в составе
В Россельхознадзоре рассказали, что омский ИП производил пельмени из мяса индейки без индейки в составе, часть партий даже успела уйти в продажу. Общий вес продукта, называемого «Пельмени из мяса индейки», составил тонну. За изготовление такой продукции ИП было объявлено предостережение, а магазины, в которые должны прийти сомнительные пельмени, получили предупреждения.