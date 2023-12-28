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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

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Пытки от полицейского, образы для Нового года и пельмени без мяса. Омск сегодня

28 декабря 2023, 14:02
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области осудили экс-полицейского за издевательства над подозреваемым

В Исилькуле суд вынес приговор бывшему полицейскому, который превысил должностные полномочия и избил подозреваемого во время допроса. Кроме того, мужчина пытал потерпевшего электрошокером, пытаясь заставить его сознаться в краже. Омский областной суд назначил виновному наказание в виде 4 лет в колонии строгого режима.

Выбивал показания и пытал шокером. Омского опера осудили за превышение полномочий
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Новость №2. Город55 собрал насколько праздничных нарядов в преддверии Нового года

Перед новогодними праздниками нужно успеть все: составить меню для торжества, украсить квартиру, а самое главное — подобрать подходящий образ. В этой статье мы рассказали о вариантах на любой вкус, и, что не менее важно, на любой кошелек. Возможно, именно некоторые из них станут вашим нарядом на приближающийся праздник.

В чем встречать Новый год Дракона? Расскажем о вариантах на любой вкус
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Новость №3. У омского ИП нашли тонну пельменей с мясом индейки без индейки в составе

В Россельхознадзоре рассказали, что омский ИП производил пельмени из мяса индейки без индейки в составе, часть партий даже успела уйти в продажу. Общий вес продукта, называемого «Пельмени из мяса индейки», составил тонну. За изготовление такой продукции ИП было объявлено предостережение, а магазины, в которые должны прийти сомнительные пельмени, получили предупреждения.

А что тогда ели? В Омской области в тонне пельменей с индейкой не нашли мясо индейки
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