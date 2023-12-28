Пытки от полицейского, образы для Нового года и пельмени без мяса. Омск сегодня

Перед новогодними праздниками нужно успеть все: составить меню для торжества, украсить квартиру, а самое главное — подобрать подходящий образ. В этой статье мы рассказали о вариантах на любой вкус, и, что не менее важно, на любой кошелек. Возможно, именно некоторые из них станут вашим нарядом на приближающийся праздник.