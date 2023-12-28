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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 09:42

В Омске из-за отключения воды не открылись садики и школа у «Зеленого острова»

Новая авария. Из-за проблем с водой не открылись садики и школа в центре Омска

28 декабря 2023, 07:02
Фото: Город55

В Омске из-за отключения воды не открылись садики и школа у «Зеленого острова»

Как объяснили в «ОмскВодоканале», водоснабжение пришлось приостановить для ремонтных работ.

Сегодня, 28 декабря, в районе улиц Рабиновича и Волочаевской случилось отключение водоснабжения. Дело в том, что на трубопроводе «ОмскВодоканала» проводят ремонтные работы, рассказали в горадминистрации. Получить оперативно комментарий от предприятия Городу55 не удалось. Об аварийной ситуации не уточняется.

Из-за отключения водоснабжения одна из школ в микрорайоне и детские сады с утра не работали, сообщалось в телеграм-канале «Омский форум». Ремонтные работы продлятся ориентировочно до 16 часов. Подвоз воды для местных жителей при этом организован, добавили в мэрии.

Отметим, что на сайте «ОмскВодоканала» о сегодняшнем плановом отключении воды в указанном районе не сообщается. Ранее Город55 писал о временном прекращении подачи горячего водоснабжения в здания на «Зеленом острове». Однако последнее отключение в начале декабря было связано с аварией.

Обновлено. В пресс-службе «ОмскВодоканала» Городу55 рассказали, что на водопроводе по улице Волочаевской, 15 случилась авария. По этой причине в 07:30 было отключено водоснабжение, но к 13:20 его восстановили, выполнив переключение по резервной схеме.

Пока что воды все еще нет в трех жилых домах и двух административных зданиях. Машину с питьевой водой поставили между домами 11/1 и 13 по улице Волочаевской. Пока что аварийные бригады продолжают работу на поврежденной объекте.

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#Омск#Омская область#Отключение воды#ОмскВодоканал#Новости#Ремонтные работы#Алина Ясинская
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