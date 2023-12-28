Новая авария. Из-за проблем с водой не открылись садики и школа в центре Омска

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Сегодня, 28 декабря, в районе улиц Рабиновича и Волочаевской случилось отключение водоснабжения. Дело в том, что на трубопроводе «ОмскВодоканала» проводят ремонтные работы, рассказали в горадминистрации. Получить оперативно комментарий от предприятия Городу55 не удалось. Об аварийной ситуации не уточняется.
Из-за отключения водоснабжения одна из школ в микрорайоне и детские сады с утра не работали, сообщалось в телеграм-канале «Омский форум». Ремонтные работы продлятся ориентировочно до 16 часов. Подвоз воды для местных жителей при этом организован, добавили в мэрии.
Отметим, что на сайте «ОмскВодоканала» о сегодняшнем плановом отключении воды в указанном районе не сообщается. Ранее Город55 писал о временном прекращении подачи горячего водоснабжения в здания на «Зеленом острове». Однако последнее отключение в начале декабря было связано с аварией.
Обновлено. В пресс-службе «ОмскВодоканала» Городу55 рассказали, что на водопроводе по улице Волочаевской, 15 случилась авария. По этой причине в 07:30 было отключено водоснабжение, но к 13:20 его восстановили, выполнив переключение по резервной схеме.
Пока что воды все еще нет в трех жилых домах и двух административных зданиях. Машину с питьевой водой поставили между домами 11/1 и 13 по улице Волочаевской. Пока что аварийные бригады продолжают работу на поврежденной объекте.