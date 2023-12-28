Первые выпускники совместного курса сети АЗС «Газпромнефть» и «Вектора» сели за руль

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Слушателями экспериментального учебного курса «Правила заправки» стали 500 инструкторов по вождению со всей страны, а первыми выпускниками — более 5 тысяч курсантов. Самому юному из них — 16 лет, самому опытному — 79.
Программа «Правила заправки» интегрирована в теоретический онлайн-курс ПДД и представляет собой бонусный урок для желающих приобрести знания в области топливозаправочных технологий. В спецкурсе, разработанном на основе данных системного анализа обращений и комментариев водителей, разбираются ситуации, которые наиболее часто вызывают вопросы у начинающих автомобилистов при заправке транспорта на АЗС. В программе использованы современная 3D-анимация для иллюстрации типовых событий на заправочных станциях и запоминающаяся инфографика, занятия ведут молодые эксперты с практическим опытом в профессии.
Ежемесячно курсанты автошкол со всей страны под руководством опытных инструкторов совершают виртуальные визиты на заправочные станции «Газпромнефть»: изучают навигацию, правила поведения на АЗС, узнают о возможностях мобильного приложения и доступных сервисах. Несмотря на то, что участие в программе необязательное, 80% курсантов академии вождения прошли спецкурс и досмотрели бонусный урок до конца. Самыми активными слушателями оказались начинающие водители из Омска, Челябинска и Екатеринбурга.
Для ценителей офлайн-формата сетью АЗС «Газпромнефть» и академией вождения «Вектор» предусмотрены практические занятия на заправочных станциях с демонстрацией оборудования, обеспечивающего безопасность процесса заправки автомобилей и сохранность качества топлива.
«Полученные в рамках программы знания и опыт помогут начинающим водителям лучше ориентироваться в многообразии современных заправочных сервисов и сделают клиентский путь более комфортным и бесшовным», — отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков.
«Мы видим интерес курсантов к теме топливозаправочных технологий и планируем дальше развивать форматы обучения, чтобы подготовить уверенных, грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения», — подчеркнул основатель федеральной академии вождения «Вектор» Семён Сокур.