Первые выпускники совместного курса сети АЗС «Газпромнефть» и «Вектора» сели за руль

Программа «Правила заправки» интегрирована в теоретический онлайн-курс ПДД и представляет собой бонусный урок для желающих приобрести знания в области топливозаправочных технологий. В спецкурсе, разработанном на основе данных системного анализа обращений и комментариев водителей, разбираются ситуации, которые наиболее часто вызывают вопросы у начинающих автомобилистов при заправке транспорта на АЗС. В программе использованы современная 3D-анимация для иллюстрации типовых событий на заправочных станциях и запоминающаяся инфографика, занятия ведут молодые эксперты с практическим опытом в профессии.