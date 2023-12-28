Пересмотр дела. В Омске потребовали конфисковать машину у вечно пьяного водителя

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали о повторном рассмотрении уголовного дела 28-летнего омича. Его признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Мужчину уличили в любви к пьяной езде.
Судом первой инстанции дело не ограничилось, а дошло до Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. Инициатива о повторном рассмотрении ситуации поступила от прокуратуры.
Вообще же, история берет начало в декабре прошлого года. Мужчина двигался на Lada Priora в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. До этого при этом водителя уже привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе совершенные в состоянии опьянения.
Изначально ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил права в течение двух лет садиться за руль. Автомобиль при этом сначала конфисковали, а потом вернули.
«Не согласившись с позицией суда о транспортном средстве, заместитель прокурора Омской области оспорил приговор», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
По итогу уголовное дело было отправлено на новое рассмотрение, чтобы решить конфисковывать автомобиль или нет.