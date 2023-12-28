Пересмотр дела. В Омске потребовали конфисковать машину у вечно пьяного водителя

Вообще же, история берет начало в декабре прошлого года. Мужчина двигался на Lada Priora в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. До этого при этом водителя уже привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе совершенные в состоянии опьянения.