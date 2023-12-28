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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:27

иллюстрация

Пересмотр дела. В Омске потребовали конфисковать машину у вечно пьяного водителя

28 декабря 2023, 06:24
Фото: Город55
иллюстрация

Омская прокуратура потребовала конфисковать машину у вечно пьяного водителя

Сначала у мужчины забрали автомобиль, а после вернули по решению суда.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали о повторном рассмотрении уголовного дела 28-летнего омича. Его признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Мужчину уличили в любви к пьяной езде.

Судом первой инстанции дело не ограничилось, а дошло до Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. Инициатива о повторном рассмотрении ситуации поступила от прокуратуры.

Вообще же, история берет начало в декабре прошлого года. Мужчина двигался на Lada Priora в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. До этого при этом водителя уже привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе совершенные в состоянии опьянения.

Изначально ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил права в течение двух лет садиться за руль. Автомобиль при этом сначала конфисковали, а потом вернули.

«Не согласившись с позицией суда о транспортном средстве, заместитель прокурора Омской области оспорил приговор», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По итогу уголовное дело было отправлено на новое рассмотрение, чтобы решить конфисковывать автомобиль или нет.

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#Омск#Омская область#Суд#Прокуратура Омской области#Алкогольное опьянение#Уголовное дело#Новости#Пьяный водитель#Пьяная езда#Алина Ясинская
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