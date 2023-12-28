Опасное время. Перед Новым Годом на Омскую область обрушится сильнейшая метель

Также будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Вероятна метель, гололед, снежные заносы и налипание мокрого снега на дорогах. В пресс-центре администрации предупреждают, что на фоне неблагоприятных метеоусловий могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Штормовая погода задержится в регионе на ночь 30 декабря.