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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

иллюстрация

Опасное время. Перед Новым Годом на Омскую область обрушится сильнейшая метель

28 декабря 2023, 08:14
Фото: Город55
иллюстрация

Перед Новым Годом на Омскую область обрушится сильнейшая метель

Ветер поднимется до 25 м/с и более, так что высока вероятность чрезвычайных ситуаций.

Жителей Омской области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшее время. Характер погоды изменится завтра днем, 29 декабря. Ожидается сильный ветер с порывами 25 м/с и больше, свидетельствует прогноз Обь-Иртышского УГМС.

Также будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Вероятна метель, гололед, снежные заносы и налипание мокрого снега на дорогах. В пресс-центре администрации предупреждают, что на фоне неблагоприятных метеоусловий могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Штормовая погода задержится в регионе на ночь 30 декабря.

В этих случаях местным жителям нужно обращаться к сотрудникам МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Кроме того, работает единая дежурно-диспетчерская служба города — 78-78-78.

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#Общество#Погода#Снег#Погода в Омске#Омск#Омская область#Метель#Новости#Штормовой ветер#Мокрый снег#Алина Ясинская
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