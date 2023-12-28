Опасное время. Перед Новым Годом на Омскую область обрушится сильнейшая метель

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Жителей Омской области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшее время. Характер погоды изменится завтра днем, 29 декабря. Ожидается сильный ветер с порывами 25 м/с и больше, свидетельствует прогноз Обь-Иртышского УГМС.
Также будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Вероятна метель, гололед, снежные заносы и налипание мокрого снега на дорогах. В пресс-центре администрации предупреждают, что на фоне неблагоприятных метеоусловий могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Штормовая погода задержится в регионе на ночь 30 декабря.
В этих случаях местным жителям нужно обращаться к сотрудникам МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Кроме того, работает единая дежурно-диспетчерская служба города — 78-78-78.