МВД РФ лишило гражданства несколько человек после совершения ими преступлений

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Правоохранительные органы проводят процедуру лишения гражданства в некоторых регионах России для тех, кто недавно получил российский паспорт и совершил преступления, которые представляют угрозу национальной безопасности. Гражданства были лишены жители Москвы, Подмосковья, Твери и Санкт-Петербурга, сообщает ФедералПресс.
Согласно действующему законодательству России, после лишения паспорта эти люди должны будут отбывать наказание в стране, а по окончании срока наказания покинуть ее территорию. МВД отметило, что такие меры принимаются для обеспечения безопасности государства и его граждан, а также для соблюдения законов и норм, регулирующих вопросы гражданства в России.