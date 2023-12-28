МВД РФ лишило гражданства несколько человек после совершения ими преступлений

Согласно действующему законодательству России, после лишения паспорта эти люди должны будут отбывать наказание в стране, а по окончании срока наказания покинуть ее территорию. МВД отметило, что такие меры принимаются для обеспечения безопасности государства и его граждан, а также для соблюдения законов и норм, регулирующих вопросы гражданства в России.