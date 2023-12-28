Мужчины из Челябинска доехали до магазина на собаках вместо автотранспорта

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
По словам мужчин, их машина была засыпана снегом, поэтому им не удалось ее откопать. Но у них была срочная необходимость добраться до магазина. В итоге, они пришли к решению взять своих 6 собак и использовать их для передвижения по городу, пишет ФедералПресс.
Мужчины записали видео этой необычной поездки и отметили, что это было хорошее тренировочное занятие для их собак. Они подняли настроение как себе, так и окружающим людям, которые с интересом и удивлением наблюдали за ними.
Не смотря на сложные погодные условия, собаки — четыре якутских лайки и два самоеда — оказались очень верными и надежными спутниками. Стоит отметить, что эти собаки активно участвуют в спортивных соревнованиях и выставках. Они даже несколько лет назад победили в гонках на Алтае.