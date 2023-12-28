Мужчины из Челябинска доехали до магазина на собаках вместо автотранспорта

По словам мужчин, их машина была засыпана снегом, поэтому им не удалось ее откопать. Но у них была срочная необходимость добраться до магазина. В итоге, они пришли к решению взять своих 6 собак и использовать их для передвижения по городу, пишет ФедералПресс.