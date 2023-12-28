Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

иллюстрация

Катятся, куда хотят. Опубликованы данные о миграционной убыли омичей в 2023 году

28 декабря 2023, 10:51
Фото: Город55
иллюстрация

Статистики рассказали о миграционной убыли населения Омской области в 2023 году

Многие выбирают Казахстан и другие страны СНГ для переезда.

Аналитики Омскстата представили данные о миграции населения региона за период с января по октябрь 2023 года. За это время Омскую область покинули 17,7 тыс человек.

Ожидаемо, что многие перебрались в другие регионы. По информации статистиков, 15,2 тыс омичей оставили родную область, но остались в России.

Есть, конечно, и те, кто решил оставить РФ и зажить по новой за ее пределами. Как оказалось, омичи чаще всего переезжают в страны СНГ. В этом числе Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Немало также тех, кто собирает все нажитое и уезжает в Германию. В общей сложности за десять прошедших месяцев регион покинули 2,5 тыс уроженцев Омской области.

Одновременно с этим больше 2,7 тыс человек приехали в Омскую область, чтобы жить. Статистики отметили миграционный прирост. Больше всего его провоцируют выходцы из Средней и Центральной Азии.

Германия, Украина и США. Стало известно, в какие страны уехали омичи в этом году
Узнать подробнее
#Общество#Омская область#Омскстат#Миграция#Новости#Убыль населения#Алина Ясинская
Подпишитесь
«Это догадки». Подрядчик школы в «Серебряном береге» опроверг расторжение контракта
Вчера, 09:16
Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений
Сегодня, 06:20
Опасное время. Перед Новым Годом на Омскую область обрушится сильнейшая метель
Сегодня, 08:14
Пресс-секретарь омского губернатора получила награду от президента России
Сегодня, 08:28
Новая авария. Из-за проблем с водой не открылись садики и школа в центре Омска
Сегодня, 07:02
В чем встречать Новый год Дракона? Расскажем о вариантах на любой вкус
Сегодня, 06:00