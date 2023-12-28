Катятся, куда хотят. Опубликованы данные о миграционной убыли омичей в 2023 году

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Аналитики Омскстата представили данные о миграции населения региона за период с января по октябрь 2023 года. За это время Омскую область покинули 17,7 тыс человек.
Ожидаемо, что многие перебрались в другие регионы. По информации статистиков, 15,2 тыс омичей оставили родную область, но остались в России.
Есть, конечно, и те, кто решил оставить РФ и зажить по новой за ее пределами. Как оказалось, омичи чаще всего переезжают в страны СНГ. В этом числе Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Немало также тех, кто собирает все нажитое и уезжает в Германию. В общей сложности за десять прошедших месяцев регион покинули 2,5 тыс уроженцев Омской области.
Одновременно с этим больше 2,7 тыс человек приехали в Омскую область, чтобы жить. Статистики отметили миграционный прирост. Больше всего его провоцируют выходцы из Средней и Центральной Азии.