Катятся, куда хотят. Опубликованы данные о миграционной убыли омичей в 2023 году

Есть, конечно, и те, кто решил оставить РФ и зажить по новой за ее пределами. Как оказалось, омичи чаще всего переезжают в страны СНГ. В этом числе Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Немало также тех, кто собирает все нажитое и уезжает в Германию. В общей сложности за десять прошедших месяцев регион покинули 2,5 тыс уроженцев Омской области.