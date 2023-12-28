Калачинского епископа Петра назначили главой Оренбургской митрополии

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Епископа Петра, руководившего Калачинской и Муромцевской епархией, назначили митрополитом Оренбургским. Такое решение накануне, 27 декабря, принял Священный Синод.
«Преосвященным Оренбургским и Саракташским, главой Оренбургской митрополии, быть епископу Калачинскому и Муромцевскому Петру с освобождением его от управления Калачинской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорится в документах Синода.
Управлять Калачинской епархией временно будет митрополит Омский и Таврический Дионисий.
Ранее Город55 рассказывал, что бывший митрополит Владимир стал Почетным жителем Омской области. Он руководил епархией с 2012 по 2023 годы.