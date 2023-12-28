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Калачинского епископа Петра назначили главой Оренбургской митрополии

28 декабря 2023, 09:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

Епископа из Омской области назначили митрополитом Оренбургским

Управлять Калачинской епархией временно будет митрополит Омский и Таврический Дионисий.

Епископа Петра, руководившего Калачинской и Муромцевской епархией, назначили митрополитом Оренбургским. Такое решение накануне, 27 декабря, принял Священный Синод.

«Преосвященным Оренбургским и Саракташским, главой Оренбургской митрополии, быть епископу Калачинскому и Муромцевскому Петру с освобождением его от управления Калачинской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорится в документах Синода.

Управлять Калачинской епархией временно будет митрополит Омский и Таврический Дионисий.

Ранее Город55 рассказывал, что бывший митрополит Владимир стал Почетным жителем Омской области. Он руководил епархией с 2012 по 2023 годы.

Бывший митрополит Владимир стал Почетным жителем Омской области
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#Общество#Омск#Омская область#Церковь#Религия#Калачинск#Евгений Игишев#Епископ#Синод
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