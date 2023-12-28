«Горки, игры, сувениры». В Омске открылась главная городская елка

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Праздник в честь скорого наступления Нового года продлится до 20:00. Сейчас на площадке перед Омской крепостью выступают артисты, проводятся игры и конкурсы, а также катание с горок.
«Горки, игры, сувениры и, конечно, выступления наших замечательных артистов. Приходите, в Омской крепости ждут каждого из вас», — обратился к омичам мэр города Сергей Шелест.
Напомним, что в новогоднюю ночь в парке 30-летия ВЛКСМ пройдут массовые гуляния, после которых дополнительные автобусы развезут гостей по разным районам города. Пять автобусов подъедут к остановке на улице Богдана Хмельницкого к двум часам ночи.