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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Омске торжественно открыли главную городскую елку

«Горки, игры, сувениры». В Омске открылась главная городская елка

28 декабря 2023, 13:09
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске торжественно открыли главную городскую елку

Мероприятие прошло на территории Омской крепости, с предстоящим праздником гостей поздравил мэр города Сергей Шелест.

Праздник в честь скорого наступления Нового года продлится до 20:00. Сейчас на площадке перед Омской крепостью выступают артисты, проводятся игры и конкурсы, а также катание с горок.

«Горки, игры, сувениры и, конечно, выступления наших замечательных артистов. Приходите, в Омской крепости ждут каждого из вас», — обратился к омичам мэр города Сергей Шелест.
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Напомним, что в новогоднюю ночь в парке 30-летия ВЛКСМ пройдут массовые гуляния, после которых дополнительные автобусы развезут гостей по разным районам города. Пять автобусов подъедут к остановке на улице Богдана Хмельницкого к двум часам ночи.

Время для чудес. Омичей развезут по домам автобусы в новогоднюю ночь
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#Омск#Новогодняя елка#Новости#Елка#Городская елка#Открытие елки#Анастасия Баянова#Елки
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