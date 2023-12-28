Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Эксперт Пономарёва назвала два условия, которые помогут выжить небольшим магазинам

28 декабря 2023, 12:20
По мнению Елизаветы Пономарёвой, главного специалиста в области электронной коммерции при Университете «Синергия», у маленьких магазинов есть шанс выжить, если они выполнят два условия.

Исследования показывают, что электронная коммерция может негативно сказываться на мелких розничных предприятиях в отдаленных районах России. Сравнение цен и выбор самых выгодных предложений становится доступным для потребителей благодаря интернет-торговле. Однако это не означает, что местные магазины умирают. Многие люди по-прежнему предпочитают делать покупки в местных магазинах, чтобы поддержать местную экономику и получить индивидуальное обслуживание.

Кроме того, местные магазины имеют дополнительное преимущество перед онлайн-площадками. Они могут предложить уникальные товары, которые невозможно найти в интернете. Именно благодаря индивидуальному обслуживанию и наличию уникальных товаров, маленькие магазинчики имеют преимущество перед электронной коммерцией, пишет ИА RuNews24.ru.

Стоит отметить, что хотя электронная коммерция оказывает давление на местные точки розничной торговли, это не является единственной причиной их неудачи. Есть и другие факторы, которые могут повлиять на успех местных магазинов, такие как изменение потребительских предпочтений и экономические условия.

Подпишитесь
«Это догадки». Подрядчик школы в «Серебряном береге» опроверг расторжение контракта
Вчера, 09:16
Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений
Сегодня, 06:20
Опасное время. Перед Новым Годом на Омскую область обрушится сильнейшая метель
Сегодня, 08:14
Пресс-секретарь омского губернатора получила награду от президента России
Сегодня, 08:28
Новая авария. Из-за проблем с водой не открылись садики и школа в центре Омска
Сегодня, 07:02
В чем встречать Новый год Дракона? Расскажем о вариантах на любой вкус
Сегодня, 06:00