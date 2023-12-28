Эксперт Пономарёва назвала два условия, которые помогут выжить небольшим магазинам

Стоит отметить, что хотя электронная коммерция оказывает давление на местные точки розничной торговли, это не является единственной причиной их неудачи. Есть и другие факторы, которые могут повлиять на успех местных магазинов, такие как изменение потребительских предпочтений и экономические условия.