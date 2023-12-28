Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Исследования показывают, что электронная коммерция может негативно сказываться на мелких розничных предприятиях в отдаленных районах России. Сравнение цен и выбор самых выгодных предложений становится доступным для потребителей благодаря интернет-торговле. Однако это не означает, что местные магазины умирают. Многие люди по-прежнему предпочитают делать покупки в местных магазинах, чтобы поддержать местную экономику и получить индивидуальное обслуживание.
Кроме того, местные магазины имеют дополнительное преимущество перед онлайн-площадками. Они могут предложить уникальные товары, которые невозможно найти в интернете. Именно благодаря индивидуальному обслуживанию и наличию уникальных товаров, маленькие магазинчики имеют преимущество перед электронной коммерцией, пишет ИА RuNews24.ru.
Стоит отметить, что хотя электронная коммерция оказывает давление на местные точки розничной торговли, это не является единственной причиной их неудачи. Есть и другие факторы, которые могут повлиять на успех местных магазинов, такие как изменение потребительских предпочтений и экономические условия.