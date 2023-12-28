Двухлетние ограничения. В Омской области отменили карантин из-за смертельной болезни

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В Муромцевском районе с 28 декабря отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Приказ подписал начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко.
Ограничения действовали с ноября 2021 года. Очаг инфекции нашли в селе Артын на улице Луговая. На территории был запрещен ввоз и вывоз животных, посещение фермерских хозяйств посторонними лицами, совместный выгул и доение больных и здоровых коров, проведение сельскохозяйственных ярмарок.
Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которой образуются опухоли в кроветворных органах и тканях.
Ранее Город55 рассказывал, что в Колосовке Омской области ввели карантин из-за бешенства. Ограничения будут действовать до 11 февраля.