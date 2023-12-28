Двухлетние ограничения. В Омской области отменили карантин из-за смертельной болезни

Ограничения действовали с ноября 2021 года. Очаг инфекции нашли в селе Артын на улице Луговая. На территории был запрещен ввоз и вывоз животных, посещение фермерских хозяйств посторонними лицами, совместный выгул и доение больных и здоровых коров, проведение сельскохозяйственных ярмарок.