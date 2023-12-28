Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Иллюстрация

Двухлетние ограничения. В Омской области отменили карантин из-за смертельной болезни

28 декабря 2023, 04:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Артыне Омской области отменили двухлетний карантин по лейкозу коров

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которой образуются опухоли в кроветворных органах и тканях.

В Муромцевском районе с 28 декабря отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Приказ подписал начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко.

Ограничения действовали с ноября 2021 года. Очаг инфекции нашли в селе Артын на улице Луговая. На территории был запрещен ввоз и вывоз животных, посещение фермерских хозяйств посторонними лицами, совместный выгул и доение больных и здоровых коров, проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которой образуются опухоли в кроветворных органах и тканях.

Ранее Город55 рассказывал, что в Колосовке Омской области ввели карантин из-за бешенства. Ограничения будут действовать до 11 февраля.

В Омской области зафиксировали еще один случай бешенства. В Колосовке ввели карантин
Узнать подробнее
#Общество#Омская область#Животные#Карантин#Инфекция#Бешенство#Болезнь#Муромцевский район#Лейкоз#Крупный рогатый скот#Евгений Игишев
Подпишитесь
«Это догадки». Подрядчик школы в «Серебряном береге» опроверг расторжение контракта
Вчера, 09:16
Теперь стрелок штурмового взвода: депутата омского Горсовета Кочанова лишили мандата
Вчера, 04:20
Провалил контракт. Застройщика в Омске оштрафовали на 8,5 млн за срыв сроков
Сегодня, 03:58
Выбивал показания и пытал шокером. Омского опера осудили за превышение полномочий
Сегодня, 03:33
Скоро сдача. Омский ресторатор достраивает двухэтажный торговый центр на Фугенфирова
Сегодня, 04:35
В чем встречать Новый год Дракона? Расскажем о вариантах на любой вкус
Сегодня, 06:00