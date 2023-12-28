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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

«Болезнь и выгорание»: названы страшные последствия стремления к продуктивности

«Болезнь и выгорание»: названы страшные последствия стремления к продуктивности

28 декабря 2023, 11:05
Фото: Midjourney
Желание быть продуктивным может привести к проблемам со здоровьем, стрессу и выгоранию, а также вызвать потерю работы и проблемы в семье; поэтому важно помнить, что продуктивность — это всего лишь инструмент, а не цель, и она не гарантирует успеха и самореализации.

Светлана Шмонина, педагог и руководитель онлайн-школы «Зачетный курс», развеяла миф о необходимости быть продуктивным. Она указала в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» на опасности, связанные с желанием быть всегда на пике продуктивности.

В социальных сетях успешные люди активно пропагандируют свою продуктивность, рассказывая о своих достижениях и успехах. Это создает впечатление, что именно в этом кроется секрет счастья и успеха. Однако на самом деле такое стремление может привести к проблемам со здоровьем.

По словам Шмониной, когда мы ставим перед собой высокие требования и становимся чрезмерно самокритичными, любые неудачи вызывают негативную реакцию. Постоянное напряжение и усталость при таком образе жизни негативно сказываются на самооценке и уверенности в себе.

Эмоциональный спад влияет на физическое состояние организма, вызывая стресс, усталость и недомогание. В результате возникают проблемы со здоровьем, снижается иммунитет. Может наступить болезнь и выгорание.

Кроме того, такое стремление к продуктивности не только не помогает достичь поставленных целей, но часто становится причиной проблем в различных сферах жизни, включая работу и отношения в семье.

Шмонина подчеркнула, что необходимо осознать, что продуктивность — всего лишь инструмент, а не цель сама по себе. Она не гарантирует успеха и самореализации. Важно помнить, что счастье не связано с уровнем продуктивности.

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