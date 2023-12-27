Зарплата до 81 тысячи. В правительстве Омской области открылись новые вакансии

Требуются специалисты старшей группы должностей (зарплата от 32 тысяч до 51 тысячи рублей), ведущей группы должностей (от 48 тысяч до 64 тысяч рублей), главной группы должностей (от 62 тысяч до 81 тысячи рублей). От кандидатов необходимо высшее образование, опыт госслужбы, знание законов. Заявки от соискателей принимают до 15 января.