Зарплата до 81 тысячи. В правительстве Омской области открылись новые вакансии

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В Омской области в Главном государственно-правовом управлении открыли свежие вакансии. В ведомстве формируют кадровый резерв.
Требуются специалисты старшей группы должностей (зарплата от 32 тысяч до 51 тысячи рублей), ведущей группы должностей (от 48 тысяч до 64 тысяч рублей), главной группы должностей (от 62 тысяч до 81 тысячи рублей). От кандидатов необходимо высшее образование, опыт госслужбы, знание законов. Заявки от соискателей принимают до 15 января.
Главное государственно-правовое управление занимается правовым обеспечением деятельности губернатора, правительства, мировых судей, регулирует нотариальную деятельность и работу ЗАГСов, ведет регистр муниципальных правовых актов.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске ищут работников на вакансии с зарплатой от 100 000 рублей. Топ-3 предложения представили в региональной службе занятости.