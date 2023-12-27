Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:47

Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Иллюстрация

Зарплата до 81 тысячи. В правительстве Омской области открылись новые вакансии

27 декабря 2023, 02:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

В структуру омского правительства требуются сотрудники на зарплату до 81 тысячи

В Главном государственно-правовом управлении формируют кадровый резерв.

В Омской области в Главном государственно-правовом управлении открыли свежие вакансии. В ведомстве формируют кадровый резерв.

Требуются специалисты старшей группы должностей (зарплата от 32 тысяч до 51 тысячи рублей), ведущей группы должностей (от 48 тысяч до 64 тысяч рублей), главной группы должностей (от 62 тысяч до 81 тысячи рублей). От кандидатов необходимо высшее образование, опыт госслужбы, знание законов. Заявки от соискателей принимают до 15 января.

Главное государственно-правовое управление занимается правовым обеспечением деятельности губернатора, правительства, мировых судей, регулирует нотариальную деятельность и работу ЗАГСов, ведет регистр муниципальных правовых актов.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске ищут работников на вакансии с зарплатой от 100 000 рублей. Топ-3 предложения представили в региональной службе занятости.

Зарплата от 100 000 рублей. В Омске ищут соискателей на высокооплачиваемую работу
Узнать подробнее
#Омск#Зарплата#Губернатор#Кадровый резерв#Правительство#ЗАГС#Вакансии#Госслужба#Евгений Игишев#Соискатели#Мировые судьи
Подпишитесь
«Нам не простили трех вещей». Кто и как привел ОмГУ им. Достоевского к разрухе
Вчера, 03:00
Теперь стрелок штурмового взвода: депутата омского Горсовета Кочанова лишили мандата
Сегодня, 04:20
Шок. В Омской области в детском саду рухнул потолок
Сегодня, 05:12
С застройщиком школы в омском микрорайоне «Серебряный берег» расторгают контракт
Вчера, 11:21
Главный тренер омского «Авангарда» высказался, что ждет от приобретения Прохоркина
Вчера, 17:16