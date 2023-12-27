В целях устрашения. Суд наказал омича, который поджигал автомобили с символикой «Z»

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Заключение по делу вынес 1-й Восточный окружной военный суд. 46-лений мужчине признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 и ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Он был задержан еще в ноябре 2022 года, тогда в розыске принимали участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму, УМВД России по Омской области и регионального УФСБ.
В ходе следствия удалось установить, что мужчина совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z в Омске. Он был задержан, когда пытался поджечь трансформаторную станцию в Октябрьском округе. Позже омич объяснял свои действия желанием устрашить население региона и повлиять на решение власти в вопросах СВО, в частности, он хотел завершения спецоперации.
1-го Восточный окружной военный суд признан мужчину виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.