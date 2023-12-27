Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Иллюстрация

В целях устрашения. Суд наказал омича, который поджигал автомобили с символикой «Z»

27 декабря 2023, 09:12
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Суд вынес приговор омичу, который поджигал автомобили с символикой «Z»

Во время следствия мужчина объяснял свои действия желанием повлиять на власть и прекратить СВО.

Заключение по делу вынес 1-й Восточный окружной военный суд. 46-лений мужчине признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 и ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Он был задержан еще в ноябре 2022 года, тогда в розыске принимали участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму, УМВД России по Омской области и регионального УФСБ.

В ходе следствия удалось установить, что мужчина совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z в Омске. Он был задержан, когда пытался поджечь трансформаторную станцию в Октябрьском округе. Позже омич объяснял свои действия желанием устрашить население региона и повлиять на решение власти в вопросах СВО, в частности, он хотел завершения спецоперации.

1-го Восточный окружной военный суд признан мужчину виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Идет проверка. В Омске двое неизвестных подожгли автомобиль во дворе жилого дома
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Суд#Решение суда#Новости#Терроризм#Теракт#Анастасия Баянова#Террорист
Подпишитесь
«Это догадки». Подрядчик школы в «Серебряном береге» опроверг расторжение контракта
Сегодня, 09:16
Теперь стрелок штурмового взвода: депутата омского Горсовета Кочанова лишили мандата
Сегодня, 04:20
Шок. В Омской области в детском саду рухнул потолок
Сегодня, 05:12
Зарплата до 81 тысячи. В правительстве Омской области открылись новые вакансии
Сегодня, 02:47
По сокращенному графику. Стал известен режим работы омских ТЦ в новогодние праздники
Сегодня, 08:14
Снежные и морозные. Опубликован прогноз погоды в Омской области на январские выходные
Сегодня, 10:24