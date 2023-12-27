В целях устрашения. Суд наказал омича, который поджигал автомобили с символикой «Z»

В ходе следствия удалось установить, что мужчина совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z в Омске. Он был задержан, когда пытался поджечь трансформаторную станцию в Октябрьском округе. Позже омич объяснял свои действия желанием устрашить население региона и повлиять на решение власти в вопросах СВО, в частности, он хотел завершения спецоперации.