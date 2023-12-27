В Омской области в детском саду рухнул потолок

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В Большеречье в детском саду рухнул подвесной потолок в коридоре. Информация об этом появилась в паблике «ЧП Большеречье» 25 декабря. На фото с места происшествия видна разрушившаяся плитка. К счастью, обошлось без пострадавших.
В администрации района сообщили, что последствия ЧП устранили.
«По информации заместителя главы Большереченского района, 23–25 декабря сотрудники детского сада устраняли последствия коммунальной аварии, 26 декабря 2023 года возобновится прием детей», — рассказали в администрации.
Прокуратура Большереченского района проверила детский сад.
«Установлено, что во время тестирования средств пожаротушения вопреки инструкции были оставлены заполненные водой сухотрубы внутреннего пожарного водопровода в неотапливаемом чердачном помещении», — объяснили в ведомстве.
Районный прокурор внес представление председателю комитета по образованию Большереченского района, а также заведующей детского сада.