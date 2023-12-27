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К настоящему моменту в коридоре сделали ремонт

В Омской области в детском саду рухнул потолок

27 декабря 2023, 05:12
Фото: Прокуратура Омской области
К настоящему моменту в коридоре сделали ремонт

В омском Большеречье в детском саду обрушился потолок

ЧП произошло из-за того, что трубы пожарного водопровода были заполнены водой вопреки инструкции.

В Большеречье в детском саду рухнул подвесной потолок в коридоре. Информация об этом появилась в паблике «ЧП Большеречье» 25 декабря. На фото с места происшествия видна разрушившаяся плитка. К счастью, обошлось без пострадавших.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: ЧП Большеречье

В администрации района сообщили, что последствия ЧП устранили.

«По информации заместителя главы Большереченского района, 23–25 декабря сотрудники детского сада устраняли последствия коммунальной аварии, 26 декабря 2023 года возобновится прием детей», — рассказали в администрации.

Прокуратура Большереченского района проверила детский сад.

«Установлено, что во время тестирования средств пожаротушения вопреки инструкции были оставлены заполненные водой сухотрубы внутреннего пожарного водопровода в неотапливаемом чердачном помещении», — объяснили в ведомстве.

Районный прокурор внес представление председателю комитета по образованию Большереченского района, а также заведующей детского сада.

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#Происшествия#ЧП#Омская область#Прокуратура#Детский сад#Евгений Игишев#Коммунальная авария#Трубы
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