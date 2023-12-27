В Курганской области группу индийцев приговорили к году колонии

Суд признал их виновными по статье, которая наказывает незаконное пересечение границы как уголовное преступление. Индийцы уже признали свою вину и выразили раскаяние за свой поступок. Чтобы смягчить приговор, суд учел время, проведенное ими под стражей. Это решение вызвало заметную общественную реакцию. Теперь оно напоминает всем о важности соблюдения законов и правил при пересечении границы, а также о возможных последствиях для тех, кто решит нарушить эти правила, пишет ФедералПресс.