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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

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Тяжелые времена. В этом году омичи стали заметно меньше тратить на рестораны и кафе

27 декабря 2023, 10:07
Фото: Midjourney
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В этом году жители Омска стали экономить на посещении ресторанов и кафе

К таким выводам пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основываясь на данных Росстата.

Так, в первой половине 2022 года показатель трат на посещение ресторанов и кафе на трех членов семьи в месяц составлял 2 629 рублей, что значительно превосходило другие регионы Сибирского Федерального округа. К слову, в Новосибирске эта цифра оказалась чуть больше пятисот рублей.

Ситуация изменилась в первой половине текущего года. Статистика показала, что омичи стали тратить значительно меньше денег на посещение мест для питания. Траты упали почти в два раза, теперь на трех членов семьи приходится 1 657 рублей (-37%).

Кроме того, сократились расходы и на посещение спортивных и культурных мероприятий, а также организацию отдыха. Ранее жители региона тратили на эти цели 950 рублей в месяц, сейчас же — 690 (-27%). Интересно, что при этом выросли общие потребительские расходы, цифра увеличилась более чем на 20% и составила 61 899 рублей против 51 213 в прошлом году.

Ранее Город55 рассказывал, сколько придется потратить на новогодний стол и насколько изменились цены продуктов.

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#Омск#Омская область#Ресторан#Новости#Кафе#Общепит#Анастасия Баянова#Столовая-кафе
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