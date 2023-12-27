Тяжелые времена. В этом году омичи стали заметно меньше тратить на рестораны и кафе

Кроме того, сократились расходы и на посещение спортивных и культурных мероприятий, а также организацию отдыха. Ранее жители региона тратили на эти цели 950 рублей в месяц, сейчас же — 690 (-27%). Интересно, что при этом выросли общие потребительские расходы, цифра увеличилась более чем на 20% и составила 61 899 рублей против 51 213 в прошлом году.