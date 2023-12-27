Тяжелые времена. В этом году омичи стали заметно меньше тратить на рестораны и кафе

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Так, в первой половине 2022 года показатель трат на посещение ресторанов и кафе на трех членов семьи в месяц составлял 2 629 рублей, что значительно превосходило другие регионы Сибирского Федерального округа. К слову, в Новосибирске эта цифра оказалась чуть больше пятисот рублей.
Ситуация изменилась в первой половине текущего года. Статистика показала, что омичи стали тратить значительно меньше денег на посещение мест для питания. Траты упали почти в два раза, теперь на трех членов семьи приходится 1 657 рублей (-37%).
Кроме того, сократились расходы и на посещение спортивных и культурных мероприятий, а также организацию отдыха. Ранее жители региона тратили на эти цели 950 рублей в месяц, сейчас же — 690 (-27%). Интересно, что при этом выросли общие потребительские расходы, цифра увеличилась более чем на 20% и составила 61 899 рублей против 51 213 в прошлом году.
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