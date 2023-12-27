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Posted 27 декабря 2023, 12:38

Published 27 декабря 2023, 12:38

Modified 27 декабря 2023, 12:38

Updated 27 декабря 2023, 12:38

Омичам рассказали, когда произойдет перерасчет за отопление из-за поломок на ТЭЦ

Стало известно, когда омичи получат перерасчет за отопление из-за поломок на ТЭЦ

27 декабря 2023, 12:38
Фото: 1MI.

Омичам рассказали, когда произойдет перерасчет за отопление из-за поломок на ТЭЦ

По сообщению тепловой станции, запросы о предоставлении параметров температуры в омских домах получили более 300 УК И ТСЖ.

Рассылка коснулась компаний, которые обслуживают многоквартирные дома в зоне теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Для оперативного перерасчета за отопление, УК И ТСЖ должны были в кратчайшие сроки предоставить информацию о температуре в жилых помещениях.

Перерасчет получат собственники домов, запитанных от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, которые столкнулись со снижением параметров отопления.

«Для ускорения процесса работа по перерасчету ведется параллельно. То есть полученная информация о параметрах сразу передается специалистам Теплоэнергосбыта. В каждом случае сумма перерасчета индивидуальна — зависит от типа дома, тарифа, площади квартиры, а также параметров, которые отражены в актах. Отдельно собственникам никуда обращаться не нужно», — пояснили в пресс-службе ртс.

Жители домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, увидят перерасчет уже в квитанциях за январь 2024 года. В домах с счетчиками же ситуация другая: там перерасчет будет сделан во время годовой корректировки по отоплению в 1 квартале 2024.

Напомним, что в начале декабря из-за аварий на ТЭЦ сотни домов остались без отопления в аномальные морозы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Холодные батареи#Батареи#Батарея
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