Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Под руководством Хартли «Авангард» стал чемпионом КХЛ в сезоне-20/21

Спросил, может ли он встретиться с Крыловым: Ковальчук о приходе Хартли в «Авангард»

27 декабря 2023, 05:50
Фото: 1MI
Под руководством Хартли «Авангард» стал чемпионом КХЛ в сезоне-20/21

Ковальчук рассказал, как Хартли пришел работать в омский «Авангард»

Хартли понравилась идея не только тренировать команду, но и помогать хоккейной академии.

Хоккеист Илья Ковальчук, выступающий в настоящее время за московский «Спартак», рассказал, как в омский «Авангард» пришел работать тренером Боб Хартли. Интервью с игроком вышло накануне, 26 декабря, на youtube-канале Суперлига.

«Мне Алекандр Крылов позвонил, спрашивал про Хартли. Я сказал, что очень хороший тренер, крутой, который выстроит систему, воспитает молодежь правильно. Я позвонил Бобу Харти, спросил, может ли он встретиться с Крыловым. И тот согласился. Ему понравилась идея не только тренировать команду, но и помогать хоккейной академии. Они договорились, и Боб приехал в Омск», — рассказал хоккеист.

Илья Ковальчук работал с Бобом Хартли в «Атланте» Национальной хоккейной лиги с 2005 по 2007 годы. В мае 2018 года канадского специалиста назначили на должность главного тренера «Авангарда». В сезоне 2020/21 «ястребы» выиграли Кубок Гагарина под руководством Боба Хартли.

В Омск из Канады прилетел «золотой» тренер «Авангарда» Боб Хартли
Узнать подробнее
#Спорт#Авангард#Омск#Молодежь#Александр Крылов#Тренер#Спартак#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Система#Илья Ковальчук
Подпишитесь
«Нам не простили трех вещей». Кто и как привел ОмГУ им. Достоевского к разрухе
Вчера, 03:00
Теперь стрелок штурмового взвода: депутата омского Горсовета Кочанова лишили мандата
Сегодня, 04:20
Шок. В Омской области в детском саду рухнул потолок
Сегодня, 05:12
Зарплата до 81 тысячи. В правительстве Омской области открылись новые вакансии
Сегодня, 02:47
По сокращенному графику. Стал известен режим работы омских ТЦ в новогодние праздники
Сегодня, 08:14
Главный тренер омского «Авангарда» высказался, что ждет от приобретения Прохоркина
Вчера, 17:16