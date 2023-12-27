Спросил, может ли он встретиться с Крыловым: Ковальчук о приходе Хартли в «Авангард»

Илья Ковальчук работал с Бобом Хартли в «Атланте» Национальной хоккейной лиги с 2005 по 2007 годы. В мае 2018 года канадского специалиста назначили на должность главного тренера «Авангарда». В сезоне 2020/21 «ястребы» выиграли Кубок Гагарина под руководством Боба Хартли.