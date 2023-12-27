Спросил, может ли он встретиться с Крыловым: Ковальчук о приходе Хартли в «Авангард»

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Хоккеист Илья Ковальчук, выступающий в настоящее время за московский «Спартак», рассказал, как в омский «Авангард» пришел работать тренером Боб Хартли. Интервью с игроком вышло накануне, 26 декабря, на youtube-канале Суперлига.
«Мне Алекандр Крылов позвонил, спрашивал про Хартли. Я сказал, что очень хороший тренер, крутой, который выстроит систему, воспитает молодежь правильно. Я позвонил Бобу Харти, спросил, может ли он встретиться с Крыловым. И тот согласился. Ему понравилась идея не только тренировать команду, но и помогать хоккейной академии. Они договорились, и Боб приехал в Омск», — рассказал хоккеист.
Илья Ковальчук работал с Бобом Хартли в «Атланте» Национальной хоккейной лиги с 2005 по 2007 годы. В мае 2018 года канадского специалиста назначили на должность главного тренера «Авангарда». В сезоне 2020/21 «ястребы» выиграли Кубок Гагарина под руководством Боба Хартли.