Шла на работу, а попала в больницу. Омичке на голову с крыши здания упал кусок льда

В региональном СК также напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на улице в зимой: нельзя близко подходить к стенам домов и к козырькам подъездов, так как на крышах может быть скопление снега и сосульки. Кроме того, руководителям организаций, УК, коммунальным службам и владельцам зданий необходимо следить за уборкой снега с крыш и делать это своевременно.