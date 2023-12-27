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Омичка получила сотрясение после падения на голову куска льда

Шла на работу, а попала в больницу. Омичке на голову с крыши здания упал кусок льда

27 декабря 2023, 08:43
Фото: 1MI

Омичка получила сотрясение после падения на голову куска льда

Проверкой инцидента уже занялась прокуратура.

По сообщениям из СМИ, ситуация произошла 21 декабря. В этот день на голову омички у входа в здание, где она работает, упал кусок наледи и снега, из-за чего женщина получила сотрясение мозга. Сейчас по этому факту СУ СК России по Омской области проводит проверку.

Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, виновные в инциденте. После выяснения подробностей, как сообщили в следственном комитете, будет принято процессуальное решение.

В региональном СК также напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на улице в зимой: нельзя близко подходить к стенам домов и к козырькам подъездов, так как на крышах может быть скопление снега и сосульки. Кроме того, руководителям организаций, УК, коммунальным службам и владельцам зданий необходимо следить за уборкой снега с крыш и делать это своевременно.

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#Снег#Омск#Омская область#Прокуратура#Травма#Травмы#Новости#Лед#Снег на крышах#Анастасия Баянова
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