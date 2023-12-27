Шла на работу, а попала в больницу. Омичке на голову с крыши здания упал кусок льда

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
По сообщениям из СМИ, ситуация произошла 21 декабря. В этот день на голову омички у входа в здание, где она работает, упал кусок наледи и снега, из-за чего женщина получила сотрясение мозга. Сейчас по этому факту СУ СК России по Омской области проводит проверку.
Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, виновные в инциденте. После выяснения подробностей, как сообщили в следственном комитете, будет принято процессуальное решение.
В региональном СК также напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на улице в зимой: нельзя близко подходить к стенам домов и к козырькам подъездов, так как на крышах может быть скопление снега и сосульки. Кроме того, руководителям организаций, УК, коммунальным службам и владельцам зданий необходимо следить за уборкой снега с крыш и делать это своевременно.