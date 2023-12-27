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иллюстрация

Сборы со всех. Регионам РФ позволили поднимать тарифы на электричество выше инфляции

27 декабря 2023, 11:31
Фото: Город55
иллюстрация

Регионам России позволили поднимать тарифы на электричество выше инфляции

Тарифы для населения будут повышаться при увеличении сборов с представителей бизнес-сферы.

Правительство России опубликовало постановление, согласно которому региональные власти обязаны переписать тарифы на электроэнергию для населения в случае увеличения перекрестного субсидирования. Это практика, когда промышленные предприятия фактически оплачивают населению часть электроэнергии.

Она функционирует в России для компенсации убытков энергокомпаний. Повышенные тарифы для бизнеса решают эту задачу, однако бенефициаров бизнеса и чиновников, которые ответственны за его развитие, данная допнагрузка не совсем устраивает. Об пишет пишут «Новые известия».

В связи с этим при повышении сборов с бизнеса будут повышаться сборы с населения. Платежи за потребление электроэнергии должны выравниваться через дифференцированные тарифы в будущем. Доля перекрестного субсидирования будет одновременно с этим снижаться.

Предполагается, что с приходом 2024 года соответствующие изменения помогут в борьбе с серыми майнингом криптовалют. На это надеются представители Федеральной антимонопольной службы. Они заметили, что в последнее время злоумышленники стали организовывать майнинговые фермы в частном секторе и деревнях, уходя от идеи обустройства специальных промышленных дата-центров. Таким образом они платят за электричество в роли обычных потребителей.

Инициатива по увеличению тарифов за электроэнергию для населения принадлежит сотрудникам ФАС. Согласно представленной схеме, чем больше энергии будет потрачено, тем дороже окажется киловатт-час.

Субсидирование электроэнергии для населения за счет регионального бюджета может стать единственной альтернативой для повышения тарифов.

В 2024 году в Омской области тарифы за коммунальные услуги вырастут на 12,6%
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#Общество#Экономика#Омская область#Россия#Электричество#Тарифы#Правительство РФ#Коммунальные услуги#Электроэнергия#Новости#Постановление правительства РФ#Алина Ясинская
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