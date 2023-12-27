Сборы со всех. Регионам РФ позволили поднимать тарифы на электричество выше инфляции

Предполагается, что с приходом 2024 года соответствующие изменения помогут в борьбе с серыми майнингом криптовалют. На это надеются представители Федеральной антимонопольной службы. Они заметили, что в последнее время злоумышленники стали организовывать майнинговые фермы в частном секторе и деревнях, уходя от идеи обустройства специальных промышленных дата-центров. Таким образом они платят за электричество в роли обычных потребителей.