Сборы со всех. Регионам РФ позволили поднимать тарифы на электричество выше инфляции

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Правительство России опубликовало постановление, согласно которому региональные власти обязаны переписать тарифы на электроэнергию для населения в случае увеличения перекрестного субсидирования. Это практика, когда промышленные предприятия фактически оплачивают населению часть электроэнергии.
Она функционирует в России для компенсации убытков энергокомпаний. Повышенные тарифы для бизнеса решают эту задачу, однако бенефициаров бизнеса и чиновников, которые ответственны за его развитие, данная допнагрузка не совсем устраивает. Об пишет пишут «Новые известия».
В связи с этим при повышении сборов с бизнеса будут повышаться сборы с населения. Платежи за потребление электроэнергии должны выравниваться через дифференцированные тарифы в будущем. Доля перекрестного субсидирования будет одновременно с этим снижаться.
Предполагается, что с приходом 2024 года соответствующие изменения помогут в борьбе с серыми майнингом криптовалют. На это надеются представители Федеральной антимонопольной службы. Они заметили, что в последнее время злоумышленники стали организовывать майнинговые фермы в частном секторе и деревнях, уходя от идеи обустройства специальных промышленных дата-центров. Таким образом они платят за электричество в роли обычных потребителей.
Инициатива по увеличению тарифов за электроэнергию для населения принадлежит сотрудникам ФАС. Согласно представленной схеме, чем больше энергии будет потрачено, тем дороже окажется киловатт-час.
Субсидирование электроэнергии для населения за счет регионального бюджета может стать единственной альтернативой для повышения тарифов.