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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В среду вечером Омск сковали 9-балльные пробки

Последствия снегопада. Вечером среды Омск встал в 9-балльные пробки

27 декабря 2023, 13:05
Фото: Город55

В среду вечером Омск сковали 9-балльные пробки

Особенно сложная ситуация сейчас на улицах Фрунзе, Булатова, Шебалдина и проспекте Карла Маркса.

Километровые заторы — уже своего рода традиция для омских дорог в вечернее время. Особенно сложная ситуация наблюдается после снегопада или метели, в такие дни сервис «Яндекс Пробки» показывает максимальную отметку — 9-10 баллов. Исключением на стало и 27 декабря.

Сейчас движение затруднено на улицах Фрунзе, Гагарина, Булатова, Шебалдина и проспекте Карла Маркса, похожая ситуация и на дорогах левобережья: улицах Конева, 3-й Енисейской и проспекте Комарова.

В некоторых районах города заторам способствуют ДТП. Так, например, из-за аварии пробка образовалась на Космическом проспекте в Октябрьском округе и на Красном Пути в сторону Нефтяников.

Фото: Город55

Напомним, что недавно стало известно, какую погоду ждать омичам на январских выходных. Оказалось, что начало 2024 года будет морозным и ветреным.

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#Дороги#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Дорожное движение#Заторы#Анастасия Баянова#Яндекс Пробки
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