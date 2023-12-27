Последствия снегопада. Вечером среды Омск встал в 9-балльные пробки

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Километровые заторы — уже своего рода традиция для омских дорог в вечернее время. Особенно сложная ситуация наблюдается после снегопада или метели, в такие дни сервис «Яндекс Пробки» показывает максимальную отметку — 9-10 баллов. Исключением на стало и 27 декабря.
Сейчас движение затруднено на улицах Фрунзе, Гагарина, Булатова, Шебалдина и проспекте Карла Маркса, похожая ситуация и на дорогах левобережья: улицах Конева, 3-й Енисейской и проспекте Комарова.
В некоторых районах города заторам способствуют ДТП. Так, например, из-за аварии пробка образовалась на Космическом проспекте в Октябрьском округе и на Красном Пути в сторону Нефтяников.
Напомним, что недавно стало известно, какую погоду ждать омичам на январских выходных. Оказалось, что начало 2024 года будет морозным и ветреным.