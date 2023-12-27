Последствия снегопада. Вечером среды Омск встал в 9-балльные пробки

Километровые заторы — уже своего рода традиция для омских дорог в вечернее время. Особенно сложная ситуация наблюдается после снегопада или метели, в такие дни сервис «Яндекс Пробки» показывает максимальную отметку — 9-10 баллов. Исключением на стало и 27 декабря.