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По факту этой трагедии проводится роверка

Погибла 60-летняя женщина. В Омске еще один пожар закончился смертью

27 декабря 2023, 10:21
Фото: 1MI
По факту этой трагедии проводится роверка

В Омске при пожаре в частном доме погибла 60-летняя женщина

Огонь вспыхнул ночью, предварительно, из-за неисправности печи.

В Омске следователи выясняют все нюансы смертельного пожара в частном доме на улице 5-й Ремесленный спуск, который унес жизнь 60-летней женщины. Все произошло накануне ночью.

«В среду, 26 декабря, около 02:45 поступило сообщение о возгорании частного дома. При тушении возгорания в одной из комнат было найдено бездыханное тело хозяйки дома», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Причины смерти погибшей пока не установлены, ее тело направили в морг для вскрытия. Что касается предварительных причин трагедии, то эксперты озвучили версию о неисправности печного отопления.

Напомним, как ранее сообщал Город55, на этой неделе страшный пожар в поселке Береговом закончился гибелью пенсионерки и двух ее внуков-близнецов.

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