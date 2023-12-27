Погибла 60-летняя женщина. В Омске еще один пожар закончился смертью

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Омске следователи выясняют все нюансы смертельного пожара в частном доме на улице 5-й Ремесленный спуск, который унес жизнь 60-летней женщины. Все произошло накануне ночью.
«В среду, 26 декабря, около 02:45 поступило сообщение о возгорании частного дома. При тушении возгорания в одной из комнат было найдено бездыханное тело хозяйки дома», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Причины смерти погибшей пока не установлены, ее тело направили в морг для вскрытия. Что касается предварительных причин трагедии, то эксперты озвучили версию о неисправности печного отопления.
Напомним, как ранее сообщал Город55, на этой неделе страшный пожар в поселке Береговом закончился гибелью пенсионерки и двух ее внуков-близнецов.