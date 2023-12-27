Оппозиция в Абхазии объявила бессрочный протест из-за ратификации соглашения с РФ

Оппозиционер Алхас Джинджолия подчеркнул, что целью акции не является разжигание конфликта и что старое соглашение, по которому дача находится в пользовании России, не вызывает никакого отторжения у местного населения. Он призывает жителей поддержать протест и выразить свою позицию, пишет ФедералПресс.