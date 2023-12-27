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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Оппозиция в Абхазии объявила бессрочный протест из-за ратификации соглашения с РФ

27 декабря 2023, 10:18
В Абхазии началась неопределенная акция протеста, организованная местными оппозиционерами. Основной требованием участников протеста является исключение из обсуждения в парламенте вопроса о передаче Российской Федерации госдачи в Пицунде.

Оппозиционер Алхас Джинджолия подчеркнул, что целью акции не является разжигание конфликта и что старое соглашение, по которому дача находится в пользовании России, не вызывает никакого отторжения у местного населения. Он призывает жителей поддержать протест и выразить свою позицию, пишет ФедералПресс.

Председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба также предложил отложить ратификацию нового соглашения, ссылаясь на опасения относительно некоторых технических аспектов, которые требуют дополнительного рассмотрения. Пока представители парламента не прокомментировали этот вопрос.

Ситуация остается напряженной, однако протестующие надеются, что их мнение будет учтено при рассмотрении данного вопроса в парламенте Абхазии.

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