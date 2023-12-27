Мосстат определил самый подорожавший в 2023 году продукт

Мясо курицы стало самым подорожавшим продуктом в Москве за 11 месяцев 2023 года, его цены выросли на 15,3%, за ним следуют курица с ростом цен на 13,5%, свинина и баранина с ростом на 10,4%, сосиски с ростом на 8,5% и рыба с ростом на 4,5%.

По данным Мосстата, в Москве за 11 месяцев этого года самым подорожавшим продуктом стало мясо курицы. Его цены выросли на 15,3%. Сама курица подорожала на 13,5%, пишет ridus.ru. Также отмечается рост цен на свинину и баранину, которые увеличились на 10,4%. Цены на сосиски выросли на 8,5%, а на рыбу — на 4,5%. Среди овощей больше всего подорожали свекла (10,6%), капуста (12,7%) и яблоки (17,6%). В кондитерском ряду заметно выросли цены на сахарный песок (12,5%), зефир (3,9%), черный чай (2,5%) и печенье (0,4%). Однако в бакалейном отделе наблюдается снижение цен на крупы.