Мосстат определил самый подорожавший в 2023 году продукт

Posted Сегодня, 21:07
Published Сегодня, 21:07
Modified Сегодня, 21:09
Updated Сегодня, 21:09
По данным Мосстата, в Москве за 11 месяцев этого года самым подорожавшим продуктом стало мясо курицы. Его цены выросли на 15,3%. Сама курица подорожала на 13,5%, пишет ridus.ru.
Также отмечается рост цен на свинину и баранину, которые увеличились на 10,4%. Цены на сосиски выросли на 8,5%, а на рыбу — на 4,5%.
Среди овощей больше всего подорожали свекла (10,6%), капуста (12,7%) и яблоки (17,6%). В кондитерском ряду заметно выросли цены на сахарный песок (12,5%), зефир (3,9%), черный чай (2,5%) и печенье (0,4%).
Однако в бакалейном отделе наблюдается снижение цен на крупы.