Молодым людям до 25 лет будет сложно снять дом на праздники

Прежде всего, это связано с возрастными ограничениями, которые могут стать причиной отказа арендодателей. Также они могут быть предельно осторожными в отношении больших компаний, готовящихся к праздникам. Владельцы недвижимости могут требовать больший депозит для возмещения возможного ущерба. Кроме того, есть и другие усложняющие факторы, такие как дополнительные обязательства по уходу за имуществом и отсутствие обычных отельных услуг. Стоит также учесть, что цены на аренду жилья в праздничные дни значительно выше обычных.