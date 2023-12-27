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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Молодым людям до 25 лет будет сложно снять дом на праздники

27 декабря 2023, 10:32
По мнению специалиста, молодым людям до 25 лет будет сложно найти жилье для аренды на новогодние праздники, пишет Pravda.Ru.

Прежде всего, это связано с возрастными ограничениями, которые могут стать причиной отказа арендодателей. Также они могут быть предельно осторожными в отношении больших компаний, готовящихся к праздникам. Владельцы недвижимости могут требовать больший депозит для возмещения возможного ущерба. Кроме того, есть и другие усложняющие факторы, такие как дополнительные обязательства по уходу за имуществом и отсутствие обычных отельных услуг. Стоит также учесть, что цены на аренду жилья в праздничные дни значительно выше обычных.

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