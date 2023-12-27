КМСП провела встречи для почти пяти тысяч предпринимателей в регионах

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Исаевич назвал такие мероприятия важными для выстраивания личных контактов с представителями малого и среднего бизнеса. По его словам, в течение года в КМСП поступило более тысячи обращений от предпринимателей, из которых 600 были отработаны непосредственно на встречах. Остальные вопросы взяты в проработку сотрудниками корпорации и дочерних структур, сказал Исаевич, сообщает rostovgazeta.ru.
Он отметил, что предприниматели и сотрудники корпорации, которые помогают им в регионах, — это одно из важнейших направлений для КМСП. По его словам, 2023 год показал, что совместная работа дает заметные результаты, и в следующем году корпорация продолжит выезды к предпринимателям, передают ria.ru.
Говоря о том, что волнует бизнес, Исаевич рассказал, что 77% вопросов на встречах касались получения финансовой поддержки. Еще около 10% вопросов были связаны со сбытом продукции: участием в закупках по закону № 223-ФЗ, поиском поставщиков, попаданием на полки торговых сетей и открытием «фермерских островков». Также МСП интересуется работой сервисов цифровой платформы МСП.РФ, темами защиты прав предпринимателей, имущественной поддержки, обучающими программами КМСП, отметили в пресс-службе компании.
Там напомнили, что господдержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент Владимир Путин, а реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.