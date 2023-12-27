КМСП провела встречи для почти пяти тысяч предпринимателей в регионах

Исаевич назвал такие мероприятия важными для выстраивания личных контактов с представителями малого и среднего бизнеса. По его словам, в течение года в КМСП поступило более тысячи обращений от предпринимателей, из которых 600 были отработаны непосредственно на встречах. Остальные вопросы взяты в проработку сотрудниками корпорации и дочерних структур, сказал Исаевич, сообщает rostovgazeta.ru.