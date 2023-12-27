Как изменились цены на продукты для новогоднего стола в 2023 году

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Состав новогоднего стола в 2023 году несколько подорожал, но не слишком существенно. Экономист Ольга Лебединская провела исследование и выяснила, что цены на продукты для праздничного стола остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Например, стоимость приготовления салата «Оливье» на четыре порции составляла около 480 рублей в прошлом году. В этом году она немного выросла и составляет уже 520 рублей, то есть на 8,3% больше. Причиной роста цены были маринованные огурцы, горошек и майонез.
Сельдь под шубой подорожала незначительно: в среднем по России цена выросла на 4,5%, а в Москве на 1,64%. Запеченная курица стала дороже на 29,1%: за один килограмм приходится отдать 231 рубль, вместо прежних 179 рублей. Также подорожали яйца — с 79 до 112 рублей за десяток.
Цены на отечественное игристое вино поднялись на 6,4%, что составляет 30 рублей. Стоимость икорной тарталетки практически не изменилась, а вот картофель по-французски немного подешевел — в среднем на 10%.