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Как изменились цены на продукты для новогоднего стола в 2023 году

Как изменились цены на продукты для новогоднего стола в 2023 году

27 декабря 2023, 14:17
Фото: Midjourney
Цены на продукты для новогоднего стола в 2023 году незначительно подорожали: салат «Оливье» стал дороже на 8,3%, сельдь под шубой подорожала на 4,5%, запеченная курица подорожала на 29,1%, яйца стали дороже на 41,8%, а цены на игристое вино выросли на 6,4%.

Состав новогоднего стола в 2023 году несколько подорожал, но не слишком существенно. Экономист Ольга Лебединская провела исследование и выяснила, что цены на продукты для праздничного стола остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Например, стоимость приготовления салата «Оливье» на четыре порции составляла около 480 рублей в прошлом году. В этом году она немного выросла и составляет уже 520 рублей, то есть на 8,3% больше. Причиной роста цены были маринованные огурцы, горошек и майонез.

Сельдь под шубой подорожала незначительно: в среднем по России цена выросла на 4,5%, а в Москве на 1,64%. Запеченная курица стала дороже на 29,1%: за один килограмм приходится отдать 231 рубль, вместо прежних 179 рублей. Также подорожали яйца — с 79 до 112 рублей за десяток.

Цены на отечественное игристое вино поднялись на 6,4%, что составляет 30 рублей. Стоимость икорной тарталетки практически не изменилась, а вот картофель по-французски немного подешевел — в среднем на 10%.

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