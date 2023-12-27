Как изменились цены на продукты для новогоднего стола в 2023 году

Состав новогоднего стола в 2023 году несколько подорожал, но не слишком существенно. Экономист Ольга Лебединская провела исследование и выяснила, что цены на продукты для праздничного стола остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».