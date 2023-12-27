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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Инструкторов на туристических маршрутах обязали предоставлять справки о здоровье

27 декабря 2023, 10:17
В скором времени будут введены изменения в требованиях к инструкторам, работающим с российскими туристами. Теперь для работы в сфере туризма им потребуется предоставить справку о своем физическом и психическом здоровье.

При этом необходимо будет подтвердить отсутствие опасных заболеваний, таких как органические расстройства психики, шизофрения, аффективные расстройства настроения, а также иметь хорошее зрение и отсутствие наркозависимости.

Это нововведение будет способствовать повышению уровня безопасности для туристов, которые путешествуют по России. Ожидается, что такой подход поможет предотвратить возможные риски и обеспечит строгий отбор квалифицированных инструкторов, гарантируя надежность и безопасность для путешественников во время приключений.

Такие меры подчеркивают важность обеспечения безопасности и комфорта для туристов, а также повышают стандарты в индустрии туризма в России, пишет ФедералПресс.

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