Инструкторов на туристических маршрутах обязали предоставлять справки о здоровье

В скором времени будут введены изменения в требованиях к инструкторам, работающим с российскими туристами. Теперь для работы в сфере туризма им потребуется предоставить справку о своем физическом и психическом здоровье.