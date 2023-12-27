Инструкторов на туристических маршрутах обязали предоставлять справки о здоровье

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
При этом необходимо будет подтвердить отсутствие опасных заболеваний, таких как органические расстройства психики, шизофрения, аффективные расстройства настроения, а также иметь хорошее зрение и отсутствие наркозависимости.
Это нововведение будет способствовать повышению уровня безопасности для туристов, которые путешествуют по России. Ожидается, что такой подход поможет предотвратить возможные риски и обеспечит строгий отбор квалифицированных инструкторов, гарантируя надежность и безопасность для путешественников во время приключений.
Такие меры подчеркивают важность обеспечения безопасности и комфорта для туристов, а также повышают стандарты в индустрии туризма в России, пишет ФедералПресс.