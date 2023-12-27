Госэкспертиза пройдена. В Омском районе отремонтируют мост через Камышловку

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
ФКУ «Сибуправтодор» получило положительное заключение госэкспертизы на проект капремонта 14-километрового участка дороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. В рамках второго этапа в Омском районе собираются отремонтировать мост через реку Камышловка протяженностью около 96 метров.
В качестве экспертной организации выступило «Главное управление государственной экспертизы». Разработкой проектной документации для «Сибуправтодора» занималась томская компания «Индор-мост». Учредителями фирмы являются Николай Бойков, Андрей Гостев, Андрей Байгулов, Максим Романескул. По итогам прошлого года выручка ООО «Индор-мост» составила 152,7 млн рублей.
Капремонт будут выполнять за счет средств федерального дорожного фонда. Стоимость работ должен рассчитать проектировщик. Отметим, что в 2015–2016 году мост через Камышловку весной несколько раз затапливало.
Ранее Город55 рассказывал о строительстве моста через реку Оша в Тарском районе. Контракт стоимостью 90,2 млн рублей получила компания «Профи Плюс» из Омска. Все работы она должна завершить до 31 октября следующего года: