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Госэкспертиза пройдена. В Омском районе отремонтируют мост через Камышловку

27 декабря 2023, 05:09
Фото: 1MI
Иллюстрация

Под Омском отремонтируют неоднократно затапливаемый мост через реку Камышловка

Разработкой проектной документации занималась томская компания «Индор-мост».

ФКУ «Сибуправтодор» получило положительное заключение госэкспертизы на проект капремонта 14-километрового участка дороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. В рамках второго этапа в Омском районе собираются отремонтировать мост через реку Камышловка протяженностью около 96 метров.

В качестве экспертной организации выступило «Главное управление государственной экспертизы». Разработкой проектной документации для «Сибуправтодора» занималась томская компания «Индор-мост». Учредителями фирмы являются Николай Бойков, Андрей Гостев, Андрей Байгулов, Максим Романескул. По итогам прошлого года выручка ООО «Индор-мост» составила 152,7 млн рублей.

Капремонт будут выполнять за счет средств федерального дорожного фонда. Стоимость работ должен рассчитать проектировщик. Отметим, что в 2015–2016 году мост через Камышловку весной несколько раз затапливало.

Ранее Город55 рассказывал о строительстве моста через реку Оша в Тарском районе. Контракт стоимостью 90,2 млн рублей получила компания «Профи Плюс» из Омска. Все работы она должна завершить до 31 октября следующего года:

Мост через реку Оша в Тарском районе за 90 млн рублей построит омская компания
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#Дороги#Омск#Мост#Капремонт#Проект#Омский район#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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