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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Эксперты не рекомендуют использовать алкоголь как снотворное

27 декабря 2023, 10:34
По словам специалистов, не рекомендуется употреблять алкоголь в качестве снотворного. Многие люди прибегают к этому способу, чтобы легче уснуть. Однако эту тенденцию можно наблюдать не только в США, но и в других странах, включая Россию, пишет Pravda.Ru.

Почему люди считают, что алкоголь помогает заснуть? Это связано с его воздействием на химические процессы в мозге. Алкоголь способствует выработке аденозина — вещества, которое подсказывает организму, что нужно отдохнуть и уснуть.

Однако алкоголь перед сном может иметь не только положительные эффекты, но и пагубное влияние на нервную систему и качество сна. Даже небольшие дозы алкоголя могут снизить уровень мелатонина — гормона, ответственного за регуляцию сна и циркадных ритмов организма, на 20%.

В результате этого нарушаются биологические ритмы и страдает архитектура сна, включая фазы и продолжительность. Именно поэтому врачи не рекомендуют использовать алкоголь как способ быстрого засыпания, сохраняя при этом качество и пользу от сна.

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