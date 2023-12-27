Эксперты не рекомендуют использовать алкоголь как снотворное

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Почему люди считают, что алкоголь помогает заснуть? Это связано с его воздействием на химические процессы в мозге. Алкоголь способствует выработке аденозина — вещества, которое подсказывает организму, что нужно отдохнуть и уснуть.
Однако алкоголь перед сном может иметь не только положительные эффекты, но и пагубное влияние на нервную систему и качество сна. Даже небольшие дозы алкоголя могут снизить уровень мелатонина — гормона, ответственного за регуляцию сна и циркадных ритмов организма, на 20%.
В результате этого нарушаются биологические ритмы и страдает архитектура сна, включая фазы и продолжительность. Именно поэтому врачи не рекомендуют использовать алкоголь как способ быстрого засыпания, сохраняя при этом качество и пользу от сна.