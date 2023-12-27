Эксперты не рекомендуют использовать алкоголь как снотворное

По словам специалистов, не рекомендуется употреблять алкоголь в качестве снотворного. Многие люди прибегают к этому способу, чтобы легче уснуть. Однако эту тенденцию можно наблюдать не только в США, но и в других странах, включая Россию, пишет Pravda.Ru.