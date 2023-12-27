Эксперт рассказала, как лучше всего отдыхать в праздники разным типам людей

Первый тип — это люди, которые всегда находятся в движении, работают много и постоянно сталкиваются с новыми событиями. Для них Хакимова рекомендует замедлиться и перезагрузиться. Она советует убрать все средства коммуникации или использовать их только один час в день. Также полезно чаще гулять на свежем воздухе, заняться активными видами спорта, приготовить для себя сложное блюдо или домашнюю выпечку, заварить вкусный чай из экзотической смеси трав и ягод, посетить баню или сауну, провести время с друзьями и поиграть в настольные игры.