Эксперт рассказала, как лучше всего отдыхать в праздники разным типам людей

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Первый тип — это люди, которые всегда находятся в движении, работают много и постоянно сталкиваются с новыми событиями. Для них Хакимова рекомендует замедлиться и перезагрузиться. Она советует убрать все средства коммуникации или использовать их только один час в день. Также полезно чаще гулять на свежем воздухе, заняться активными видами спорта, приготовить для себя сложное блюдо или домашнюю выпечку, заварить вкусный чай из экзотической смеси трав и ягод, посетить баню или сауну, провести время с друзьями и поиграть в настольные игры.
Второй тип людей — это те, кто проводит большую часть времени в офисе, рассказала психолог в интервью RuNews24.Ru. Они хотят разнообразить свою жизнь и сделать ее более яркой. Хакимова советует им планировать каждый день новым приключением. Например, посвятить один день своим близким, собраться с друзьями и приготовить пельмени, отправиться на природу или в монастырь, стать туристом в своем городе и посетить музей или кафе, сходить на дискотеку или пострелять из пистолета. Главное — делать что-то абсолютно новое каждый день и создавать яркие впечатления.
Хакимова отмечает, что при смене видов деятельности происходит раскрытие потенциала человеческих идей. Люди, которые всегда в движении, замедляются и получают новые силы во время отпуска. А те, кто привык к монотонности, меняют пейзажи и впечатления, что делает каждый день особым. В результате оба типа людей наполняются энергией и готовы встретить Новый год с полным энтузиазмом.