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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Эксперт по выживанию рассказал, как выбрать безопасный новогодний фейерверк

27 декабря 2023, 13:51
Неразумно покупать фейерверки в палатках, на распродажах возле метро, или в неавторизованных точках торговли, такого мнения придерживается эксперт по выживанию Михаил Макеев.

Как пишет NEWS.ru, эксперт добавил, что при выборе пиротехнического изделия очень важно обращать внимание на условия его хранения. Именно условия хранения влияют на работоспособность и безопасность продукта, акцентировал внимание Макеев.

Еще один немаловажный факт: фейерверки в период новогодних праздников нужно запускать на открытой местности и вдали от жилых домов.

Макеев добавил, что перед запуском фейерверк необходимо хорошо закрепить ии отойти на безопасное расстояние. Кроме того, желательно ознакомиться с инструкцией по безопасности, резюмировал специалист.

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