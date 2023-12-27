Эксперт по выживанию рассказал, как выбрать безопасный новогодний фейерверк

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Как пишет NEWS.ru, эксперт добавил, что при выборе пиротехнического изделия очень важно обращать внимание на условия его хранения. Именно условия хранения влияют на работоспособность и безопасность продукта, акцентировал внимание Макеев.
Еще один немаловажный факт: фейерверки в период новогодних праздников нужно запускать на открытой местности и вдали от жилых домов.
Макеев добавил, что перед запуском фейерверк необходимо хорошо закрепить ии отойти на безопасное расстояние. Кроме того, желательно ознакомиться с инструкцией по безопасности, резюмировал специалист.