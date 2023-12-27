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Posted Сегодня, 18:54

Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

Эксперт назвала самую вредную для человека экологическую привычку

27 декабря 2023, 18:54
По мнению эксперта по экологии Елены Есиной, самая вредная и неприемлемая привычка людей заключается в использовании огромного количества изделий и упаковки из пластика.

Это вызвано тем, что пластик разлагается очень долго и попадает в окружающую среду, отравляя почву, водные и атмосферные ресурсы.

Потенциальные последствия такого потребления пластика включают разрушение экосистем, вред для животных, рыб и птиц. Помимо этого, происходит повышение выбросов парниковых газов при производстве и сжигании пластика, добавила эколог в интервью RuNews24.Ru.

Особенно актуальна эта проблема во время праздников — когда используется большое количество пластиковых упаковок. Это — идеальное время, чтобы задуматься об этой проблеме и сделать подарок не только своим близким, но и природе, отказавшись от лишних пластиковых оберток. Да, возможно, подарки не будут такими яркими, но зато мы сможем услышать благодарность от природы.

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