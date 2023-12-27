Эксперт назвала самую вредную для человека экологическую привычку

Особенно актуальна эта проблема во время праздников — когда используется большое количество пластиковых упаковок. Это — идеальное время, чтобы задуматься об этой проблеме и сделать подарок не только своим близким, но и природе, отказавшись от лишних пластиковых оберток. Да, возможно, подарки не будут такими яркими, но зато мы сможем услышать благодарность от природы.