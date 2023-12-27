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Екатеринбург побил рекорд 2002 года по уровню выпадения снега

27 декабря 2023, 10:20
В Екатеринбурге был побит рекорд по количеству выпавшего снега, который держался с 2002 года. В этом году количество осадков превысило рекордный уровень в два раза и приблизилось к отметке в 20 миллиметров. Это стало большой проблемой для городских служб и жителей.

Администрация города активно задействовала строительную технику и сотрудничает с ГИБДД, чтобы эффективно очистить улицы от снега. За одну ночь удалось вывезти 5420 тонн снега, а также использовать специальные машины для его перемещения. Мэрия проводит оперативное совещание, чтобы координировать усилия и устранить последствия снежной бури.

Многие жители столкнулись с серьезными проблемами из-за сильного снегопада. Общественный транспорт испытывал задержки и стоимость такси увеличилась. Это также привело к увеличению аварий на дорогах. Люди имели проблемы с достижением своих рабочих мест и учебных заведений, пишет ФедералПресс.

В администрации города отмечают, что специализированные службы работают на износ, но объем работ остается огромным. Множество дорог и тротуаров в Екатеринбурге до сих пор покрыты толстым слоем снега.

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