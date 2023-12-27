Екатеринбург побил рекорд 2002 года по уровню выпадения снега

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Администрация города активно задействовала строительную технику и сотрудничает с ГИБДД, чтобы эффективно очистить улицы от снега. За одну ночь удалось вывезти 5420 тонн снега, а также использовать специальные машины для его перемещения. Мэрия проводит оперативное совещание, чтобы координировать усилия и устранить последствия снежной бури.
Многие жители столкнулись с серьезными проблемами из-за сильного снегопада. Общественный транспорт испытывал задержки и стоимость такси увеличилась. Это также привело к увеличению аварий на дорогах. Люди имели проблемы с достижением своих рабочих мест и учебных заведений, пишет ФедералПресс.
В администрации города отмечают, что специализированные службы работают на износ, но объем работ остается огромным. Множество дорог и тротуаров в Екатеринбурге до сих пор покрыты толстым слоем снега.