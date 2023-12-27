Екатеринбург побил рекорд 2002 года по уровню выпадения снега

В Екатеринбурге был побит рекорд по количеству выпавшего снега, который держался с 2002 года. В этом году количество осадков превысило рекордный уровень в два раза и приблизилось к отметке в 20 миллиметров. Это стало большой проблемой для городских служб и жителей.