Дом и семья. Вратарь «Ахмата» Опарин заявил, чем отдых в Омске лучше отпуска у моря

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Вратарь футбольного клуба «Ахмат» Михаил Опарин, 30-летний уроженец Омска, рассказал, как проводит свой отпуск. По его словам, отдых на море не такой интересный, как поездка в родной город.
Спортсмен отметил, что у него нет рвения отдыхать на Мальдивах или Бали. Ему становится скучно через три-четыре дня, как он приедет на море.
«Плюс у меня довольно близкая эмоциональная связь с семьей и близкими, поэтому мне важно по максимуму побыть дома, чтобы со всеми увидеться, навестить их, а также позаниматься обычными рутинными делами. Вот, например, мама попросила полку собрать. Ноль шансов, что у меня получится, но хотя бы попробуем», — дал комментарий Опарин «Матч ТВ».
Как он подчеркнул, для него в отпуске важно быть дома с семьей в Омске, видеть снег, ходить на катки и кататься с горок. Голкипер также в родном городе может позаниматься рутинными делами.
Добавим, в текущем сезоне Опарин провел четыре матча в МИР РПЛ и три встречи в ФОНБЕТ Кубке России.