Активисты ЕР оказывают адресную поддержку жителям прифронтовых территорий

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
ЕР уже доставила на территорию Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и в прифронтовую зону более 82 тысяч тонн гуманитарного груза.
В этой круглосуточной благотворительной работе принимают участие и сотрудники партийных отделений, и представители бизнес-структур, и некоммерческие организации, и обычные граждане.
Замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова рассказала, что основу гуманитарного груза составляют продукты, медикаменты, одежда. Также активно доставляются стройматериалы, необходимые для восстановления социальных и жилых объектов.
«Вместе с партнёрами — Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом „Своих не бросаем“, движением „Здоровое Отечество“, ОАО „РЖД“ — вывезли на лечение более 700 детей», — сообщила Кузнецова. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Пожилым людям и многодетным семьям, живущим в прифронтовой зоне, оказывается всевозможная помощь: волонтеры привозят лекарства, воду, продукты питания, дрова.
«Недавно 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости доставили в Энергодар. В самом городе работа выстроена, а прифронтовым сёлам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам», — пояснила Кузнецова.
На помощь детям-сиротам из детских домов нацелен проект «Я с тобой» фонда «Дороги жизни», осуществляемый при поддержке ЕР. Сначала проект был запущен в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, а потом его распространили еще на 13 регионов. Медиками было осмотрено более 800 детей из 18 учреждений, многие из них были направлены на лечение в федеральные клиники.
В новых регионах восстанавливается мирная жизнь: идет строительство жилья и соцобъектов, решаются вопросы образования, выстраивается система здравоохранения.
Волонтёры «Молодой Гвардии» на постоянной основе работают в больнице интенсивного лечения Мариуполя, военном госпитале Луганска, больнице им. Калинина в Донецке. С сентября 2023 года в Херсонской области начал работу педагогический десант МГЕР. Активисты открыли футбольную школу им. Андрея Соломатина на территории Мариуполя, бесплатную секцию самбо в Шахтёрске.
Как сообщает сайт ER.RU, под патронажем гуманитарного штаба ЕР находятся около 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области, также волонтеры развозят продукты в прифронтовые села Харьковской области.
Кузнецова выразила благодарность всем, кто содействует партии в гуманитарной работе.
«Регулярно отправляем машины с омского склада, из районов, жители передают посылки своим землякам в зону СВО, поддерживаем наш подшефный город Стаханов. В этом году в отправке помощи из Омской области принимали участие секретарь генерального совета „Единой России“ Андрей Анатольевич Турчак и председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев, также старт движению гуманитарной колонны давал народный артист России Олег Михайлович Газманов. Каждую машину сопровождаем, все передаётся из рук в руки моими заместителями или одним из глав муниципалитетов, которые выезжают туда по очереди. Выезжаю к ребятам и сам. Грузы формируем по заявкам самих бойцов. Недавно по моему поручению передали современный переносной РЭБ сослуживцам Андрея Игоревича Никишина, который на прямой линии Президента России Владимира Владимировича Путина озвучил вопрос об обеспечении комплексом радиоэлектронной борьбы против дронов», — рассказал глава Омской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Виталий Хоценко.