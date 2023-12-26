Звезды Сибири. Омичи стали «Артистами года» по версии влиятельного российского лейбла

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Стало известно, что омская поп-группа стала победителем в номинации «Артист года — 2023». Ее отметил известный в стране лейбл «Студии Союз», который выпустил с 90-х годов больше 1200 музыкальных продуктов.
Речь идет о группе «5УТРА», созданной супругами Анной и Никитой Беляковыми. О награде омичи рассказали в своем музыкальном сообществе. Дуэт планирует оставить жизнь в Омске и переехать в Москву, куда их часто зовут по работе. Об этом солист Беляков рассказывал в эфире радио Like FM.
К слову, омский коллектив существует уже восемь лет. У группы есть два альбома — «Красная нить» (2015 год) и «Рядом» (2020 год). Их релизы имеют золотой и платиновый статус продаж в России и СНГ. Одна из самых популярных песен — «Давай сбежим (Искорки)».