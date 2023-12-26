Звезды Сибири. Омичи стали «Артистами года» по версии влиятельного российского лейбла

Речь идет о группе «5УТРА», созданной супругами Анной и Никитой Беляковыми. О награде омичи рассказали в своем музыкальном сообществе. Дуэт планирует оставить жизнь в Омске и переехать в Москву, куда их часто зовут по работе. Об этом солист Беляков рассказывал в эфире радио Like FM.