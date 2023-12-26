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иллюстрация

Звезды Сибири. Омичи стали «Артистами года» по версии влиятельного российского лейбла

26 декабря 2023, 06:54
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи стали «Артистами года» по версии влиятельного российского лейбла

Музыкантов отметила крупная звукозаписывающая компания, существующая с 1988 года.

Стало известно, что омская поп-группа стала победителем в номинации «Артист года — 2023». Ее отметил известный в стране лейбл «Студии Союз», который выпустил с 90-х годов больше 1200 музыкальных продуктов.

Речь идет о группе «5УТРА», созданной супругами Анной и Никитой Беляковыми. О награде омичи рассказали в своем музыкальном сообществе. Дуэт планирует оставить жизнь в Омске и переехать в Москву, куда их часто зовут по работе. Об этом солист Беляков рассказывал в эфире радио Like FM.

К слову, омский коллектив существует уже восемь лет. У группы есть два альбома — «Красная нить» (2015 год) и «Рядом» (2020 год). Их релизы имеют золотой и платиновый статус продаж в России и СНГ. Одна из самых популярных песен — «Давай сбежим (Искорки)».

Рядом с Инстасамкой. Трек омской поп-группы попал в топы музыкальных чартов страны
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#Общество#Культура#Музыка#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Алина Ясинская
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