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Врачи из Кузбасса провели сложную процедуру нерожденному ребенку

Врачи из Кузбасса провели сложную процедуру нерожденному ребенку

26 декабря 2023, 20:39
Фото: 1MI
Врачи из Кузбасса провели сложную процедуру переливания крови через пуповину матери нерожденному ребенку с анемией, выполнив ее дважды под контролем УЗИ и обеспечив малыша полноценным развитием до его рождения и после. (1 вариант)

Министр регионального здравоохранения, Дмитрий Беглов поделился информацией о сложной и передовой процедуре, которую провели врачи из Кузбасса нерожденному ребенку.

В Кузбасской областной клинической больнице имени С. В. Беляева было проведено переливание крови через пуповину матери. Это было необходимо из-за противоположных резус-факторов у будущей матери и ребенка, что вызвало развитие тяжелой формы анемии у плода, пишет sibdepo.ru.

Для проведения процедуры врачи использовали контроль УЗИ и ввели иглу в вену пуповины, чтобы переливать новую кровь ребенку. Понадобилось провести эту процедуру дважды до его рождения. После рождения малыш находился под наблюдением анестезиологов-реаниматологов в течение 3 недель, а затем отправился в отделение патологии новорожденных Перинатального центра. Обследования показали, что он здоров и может быть выписан домой вместе с родителями.

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