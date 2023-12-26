Врачи из Кузбасса провели сложную процедуру нерожденному ребенку

Для проведения процедуры врачи использовали контроль УЗИ и ввели иглу в вену пуповины, чтобы переливать новую кровь ребенку. Понадобилось провести эту процедуру дважды до его рождения. После рождения малыш находился под наблюдением анестезиологов-реаниматологов в течение 3 недель, а затем отправился в отделение патологии новорожденных Перинатального центра. Обследования показали, что он здоров и может быть выписан домой вместе с родителями.