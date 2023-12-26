Врачи из Кузбасса провели сложную процедуру нерожденному ребенку

Posted Сегодня, 20:39
Published Сегодня, 20:39
Modified Сегодня, 20:41
Updated Сегодня, 20:41
Министр регионального здравоохранения, Дмитрий Беглов поделился информацией о сложной и передовой процедуре, которую провели врачи из Кузбасса нерожденному ребенку.
В Кузбасской областной клинической больнице имени С. В. Беляева было проведено переливание крови через пуповину матери. Это было необходимо из-за противоположных резус-факторов у будущей матери и ребенка, что вызвало развитие тяжелой формы анемии у плода, пишет sibdepo.ru.
Для проведения процедуры врачи использовали контроль УЗИ и ввели иглу в вену пуповины, чтобы переливать новую кровь ребенку. Понадобилось провести эту процедуру дважды до его рождения. После рождения малыш находился под наблюдением анестезиологов-реаниматологов в течение 3 недель, а затем отправился в отделение патологии новорожденных Перинатального центра. Обследования показали, что он здоров и может быть выписан домой вместе с родителями.