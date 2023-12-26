Врач-психиатр рассказал, какое наказание ждет убийцу проституток Варакина

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Серийный убийца Алексей Варакин, который убивал проституток, скорее всего, снова будет отправлен на лечение в психиатрическую больницу, а не попадет за решетку тюрьмы. Следствие полагает, что за последние недели он совершил по крайней мере два новых убийства.
В 2010 году Варакин уже убил двух девушек-эскортниц. Его злость обусловлена невозможностью заниматься сексом с этими женщинами. В 2011 году суд решил направить Варакина на лечение в психиатрическую больницу. Недавно его отпустили, и он снова начал совершать преступления.
Душевнобольные люди после совершения противоправных действий отправляются в специализированные психиатрические больницы с интенсивным наблюдением, а не в тюрьмы. Они попадают туда решением суда, после проведения судебно-психиатрической экспертизы. Обычно такие экспертизы проводит ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава РФ, хотя это не обязательно, — на условиях анонимности рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-психиатр.
Срок лечения Варакина зависит от его диагноза, а не от тяжести совершенных преступлений. Преступник освобождается только после решения врачебной комиссии и через суд. Иногда люди с психическими проблемами, совершившие простые кражи, могут пробыть на свободе двадцать лет, тогда как убийцы могут быть освобождены раньше.
Остается вопрос, почему Варакин был выпущен на свободу всего через 13 лет после своих предыдущих преступлений. Кто не выполнил своих обязанностей или допустил ошибку? Обычно стараются держать подобных убийц и маньяков заключенными как можно дольше.