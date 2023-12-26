Врач-психиатр рассказал, какое наказание ждет убийцу проституток Варакина

Срок лечения Варакина зависит от его диагноза, а не от тяжести совершенных преступлений. Преступник освобождается только после решения врачебной комиссии и через суд. Иногда люди с психическими проблемами, совершившие простые кражи, могут пробыть на свободе двадцать лет, тогда как убийцы могут быть освобождены раньше.