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В Свердловской области стали чаще дарить товары для здоровья на Новый год

В Свердловской области стали чаще дарить товары для здоровья на Новый год

26 декабря 2023, 07:52
Фото: пресс-служба «Здравсити»
Статистика показывает, что продажи в аптеках в декабре увеличиваются на 20% по сравнению с ноябрём. Витамины, аптечная косметика и лекарства составляют значительную долю в чеках покупателей накануне новогодних торжеств.

Согласно данным компании «Здравсити», продажи витаминов в декабре 2023 года (за неполный месяц) выросли на 36% по сравнению с ноябрём. Также увеличился спрос на аптечную косметику — на 13%, пишет tagilcity.ru.

По мнению экспертов, такие товары становятся желанным подарком из-за популяризации здорового образа жизни. Помимо этого, спрос на них растёт благодаря акциям, которые аптеки проводят перед праздниками.

Что касается лекарств, то в декабре продажи тоже растут, так как многие люди пополняют свои аптечки.

Глава департамента онлайн-продаж «Здравсити» Илья Николаев отмечает, что зимой часто возникают простудные и вирусные заболевания, требующие наличия определённых препаратов в доме. Также необходимо учитывать риск переедания и пищевых расстройств во время новогодних праздников.

Ещё одним фактором, влияющим на продажи, является ожидание роста цен в следующем году. Именно поэтому декабрь отличается высокой динамикой продаж аптечных товаров.

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