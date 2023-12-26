В Свердловской области стали чаще дарить товары для здоровья на Новый год

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Согласно данным компании «Здравсити», продажи витаминов в декабре 2023 года (за неполный месяц) выросли на 36% по сравнению с ноябрём. Также увеличился спрос на аптечную косметику — на 13%, пишет tagilcity.ru.
По мнению экспертов, такие товары становятся желанным подарком из-за популяризации здорового образа жизни. Помимо этого, спрос на них растёт благодаря акциям, которые аптеки проводят перед праздниками.
Что касается лекарств, то в декабре продажи тоже растут, так как многие люди пополняют свои аптечки.
Глава департамента онлайн-продаж «Здравсити» Илья Николаев отмечает, что зимой часто возникают простудные и вирусные заболевания, требующие наличия определённых препаратов в доме. Также необходимо учитывать риск переедания и пищевых расстройств во время новогодних праздников.
Ещё одним фактором, влияющим на продажи, является ожидание роста цен в следующем году. Именно поэтому декабрь отличается высокой динамикой продаж аптечных товаров.