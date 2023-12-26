В Москве прошла встреча председателя Центрального банка Ирана с Набиуллиной

В рамках визита также будет присутствовать руководство обоих банков. Одной из основных тем обсуждения на встрече станет активизация сотрудничества в финансово-банковской области и укрепление отношений в контексте соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, которое было подписано 25 декабря.