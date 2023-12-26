Штаб общественной поддержки Омской области подводит итоги работы в 2023 году

Posted 26 декабря 2023, 15:05
Published 26 декабря 2023, 15:05
Modified 26 декабря 2023, 15:51
Updated 26 декабря 2023, 15:51
В Омской области Штаб общественной поддержки «Единой России» открылся в 2022 году и стал центром притяжения простых жителей, общественных деятелей и политиков.
«За полтора года работы в нашем Штабе побывали более 30 тысяч человек, здесь проведено порядка 2700 мероприятий самого разного характера. Это и круглые столы с приглашенными экспертами на самые разные темы — начиная от импортозамещения и заканчивая психологией семейных отношений, и еженедельные мастер-классы, лектории, проекты, связанные со здоровьем. Если говорить о наших посетителях, то самому младшему было 3 года, самому старшему — 94. Всегда рады принимать гостей», — рассказывает Александр Артемов, председатель Законодательного Собрания Омской области, руководитель Штаба общественной поддержки.
Штаб общественной поддержки в качестве диалоговой площадки используют и ученые, и творческие личности. Выстроено тесное сотрудничество с общественными организациями, в том числе, с национально-культурными объединениями.
«Главной отличительной чертой Штаба является его уникальный формат — он работает без выходных. Инициативы партии здесь получают поддержку различных общественных объединений, групп и организаций. Такой же принцип действует в отношении поддержки партией социально значимых инициатив общественных организаций, коллективов предприятий, активистов-общественников и представителей территориального общественного самоуправления», — отметил Александр Артемов.
Штаб общественной поддержки находится в центре Омска на проспекте Маркса, 6.
Режим работы:
— в будние дни с 10:00 до 19:00
— в выходные и праздничные дни с 11:00 до 17:00
Дополнительная информация по телефону: (3812) 31-00-15