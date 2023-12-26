Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

На трассе Тюмень-Омск произошло жуткое ДТП с погибшим

Погибла пассажирка. На федеральной трассе Тюмень-Омск произошло жуткое ДТП

26 декабря 2023, 13:44
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На трассе Тюмень-Омск произошло жуткое ДТП с погибшим

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, один из водителей выехал на встречную полосу.

Смертельное ДТП случилась сегодня, 26 декабря. На 172-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск столкнулись «Kia» и «Газель». Причиной происшествия стало то, что один из водителей выехал на встречную полосу.

В ДТП погибла пассажирка иномарки, а ее водитель доставлен в больницу. Водитель «Газели» же не пострадал, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Сейчас обстоятельства дорожно-транспортного происшествия продолжают выясняться.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Напомним, что сегодня утром в районе пересечения Исилькульского тракта и улицы Кондратюка столкнулись шесть машин. На место ДТП приехала скорая, но помощь медиков никому не потребовалась.

Аварийное утро. Пятерым омичам, попавшим в ДТП, потребовалась помощь медиков
Узнать подробнее
#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с погибшим#Новости#Тюмень#Анастасия Баянова
Подпишитесь
«Нам не простили трех вещей». Кто и как привел ОмГУ им. Достоевского к разрухе
Сегодня, 03:00
«Меняю автобус на лыжи». Омск в час пик встал в 9-балльные пробки
Сегодня, 03:18
Истек срок давности дела? В Омске экс-депутату удалось избежать тюрьмы
Сегодня, 11:26
Владельцы Омской области 2023
Вчера, 09:50
С застройщиком школы в омском микрорайоне «Серебряный берег» расторгают контракт
Сегодня, 11:21
Погода-сюрприз. Синоптики рассказали омичам, чего ожидать в последнюю неделю года
Сегодня, 09:17