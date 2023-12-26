Погибла пассажирка. На федеральной трассе Тюмень-Омск произошло жуткое ДТП

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
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Updated Сегодня, 13:44
Смертельное ДТП случилась сегодня, 26 декабря. На 172-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск столкнулись «Kia» и «Газель». Причиной происшествия стало то, что один из водителей выехал на встречную полосу.
В ДТП погибла пассажирка иномарки, а ее водитель доставлен в больницу. Водитель «Газели» же не пострадал, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
Сейчас обстоятельства дорожно-транспортного происшествия продолжают выясняться.
Напомним, что сегодня утром в районе пересечения Исилькульского тракта и улицы Кондратюка столкнулись шесть машин. На место ДТП приехала скорая, но помощь медиков никому не потребовалась.