Пассажир маршрутки в Челябинске атаковал водителя ножом

Полиция задержала подозреваемого мужчину через два часа после инцидента. Это 55-летний гражданин. На основе информации от свидетелей, полицейские смогли определить его примерное местоположение. Они нашли его в квартире, которую он посетил после нападения. В ходе обыска у подозреваемого был изъят нож, который он использовал во время атаки, пишет ФедералПресс.