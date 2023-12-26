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Пассажир маршрутки в Челябинске атаковал водителя ножом

26 декабря 2023, 07:13
В городе Челябинске произошел инцидент, когда один из пассажиров маршрутки напал на водителя с использованием ножа. Причиной конфликта стала словесная ссора между мужчинами. Пострадавший водитель был доставлен в больницу для осмотра и лечения.

Полиция задержала подозреваемого мужчину через два часа после инцидента. Это 55-летний гражданин. На основе информации от свидетелей, полицейские смогли определить его примерное местоположение. Они нашли его в квартире, которую он посетил после нападения. В ходе обыска у подозреваемого был изъят нож, который он использовал во время атаки, пишет ФедералПресс.

Сейчас подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы за совершенное им деяние. Расследование этого случая продолжается, и правоохранительные органы предпримут все необходимые меры, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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