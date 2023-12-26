Пассажир маршрутки в Челябинске атаковал водителя ножом

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Полиция задержала подозреваемого мужчину через два часа после инцидента. Это 55-летний гражданин. На основе информации от свидетелей, полицейские смогли определить его примерное местоположение. Они нашли его в квартире, которую он посетил после нападения. В ходе обыска у подозреваемого был изъят нож, который он использовал во время атаки, пишет ФедералПресс.
Сейчас подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы за совершенное им деяние. Расследование этого случая продолжается, и правоохранительные органы предпримут все необходимые меры, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.